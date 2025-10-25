Răsturnare de situație: Bărbatul care a făcut scandal la Ambasada Rusiei din București nu era sub influența substanțelor psihoactive. Ce voia să facă de fapt

Bogdan Mătușoiu, medic stomatolog de 53 de ani și proprietar al unei clinici private din București, care ar fi încercat miercuri seară să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din Sectorul 1, nu era sub influența drogurilor, au confirmat medicii legiști după analiza probelor de sânge, potrivit Știrile ProTV.

Bărbatul a declarat că nu intenționa să pătrundă forțat în curtea ambasadei, ci doar să întoarcă mașina. Totuși, un jandarm aflat la postul de pază a interpretat manevra ca un incident de securitate.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, șoferul „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic”. Jandarmul a reacționat prompt, somând șoferul și reușind să-l oprească înainte de a provoca pagube.

La vederea forțelor de intervenție, bărbatul a încercat să fugă, însă a fost rapid imobilizat. „La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Jandarmeria a precizat că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.

