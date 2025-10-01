Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salariu din cauza unor erori de calcul

Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salariu din cauza unor erori de calcul
Jandarmeria Capitalei ajustează salariile acordate în primăvara anului 2024, ca urmare a unei erori de calcul privind procentele majorărilor. Aproape 3.000 de ofițeri și subofițeri au fost somați să restituie o parte din sumele primite, în timp ce alți peste 700 vor primi diferențe salariale înapoi, retroactiv. Măsura vine după o revizuire internă, iar cei vizați au fost informați printr-o procedură oficială, cu posibilitatea contestării în instanță.

Jandarmii și întreg personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au primit în martie 2024 o majorare de până la 30% a salariului. Guvernul a adoptat atunci o ordonanță de urgență dedicată viitorilor operatori de drone Bayraktar. Prin aceeași ordonanță, cu acceptul CSAT, Executivul a dat măriri de salarii de teamă demisiilor și pentru a-i fideliza pe subofițeri și ofițeri, arată Stirile ProTV.

Structura care s-a ocupat de stabilirea acestui spor în Jandarmeria Capitalei ar fi calculat greșit procentele de majorare, iar sumele – în medie 1.200 de lei – ar fi fost încasate necuvenit. Acum, 2.857 de jandarmi din București, ofițeri și subofițeri deopotrivă, au primit vestea că sunt debitori și că vor trebui să restituie o parte din banii primiți. "Cadrul militar care a condus structura cu atribuții în acordarea acestui drept și care se face responsabil pentru eroarea în cauză a fost mutat pe o altă funcție”, spune Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria Capitalei.

Unii jandarmi au trecut deja în rezervă

Somația îi vizează și pe cei trecuți în rezervă între timp. Toți au fost convocați de o comisie de cercetare administrativă pentru a semna o declarație sau un angajament de plată.

„Cauza se va soluționa în lipsă, potrivit dispozițiilor procedurale în vigoare, și sunteți de acord cu suma datorată.", se arată în documentul emis de Comisia de Cercetare administrativă. Cei mai mulți dintre cei somați să dea banii înapoi au semnat angajamentele de plată pe principiul «ordinul se execută, nu se discută». Asta și pentru că sunt încă activi în DGJMB. Cei trecuți în rezervă, după ce s-au pensionat, apreciază însă că decizia de restituire ar fi nelegală și spun că, dacă e cazul, se vor confrunta cu Jandarmeria Capitalei în instanțele de judecată.

Alți peste 700 de jandarmi vor primi însă, în medie, 480 de lei, pentru că, din pricina acelorași calcule greșite, nu au luat la timp majorările care li se cuveneau.

