Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție. Cu puțin timp înainte, instituția anunțase o anchetă asupra amenzii aplicate la marșul de comemorare pentru Colectiv

Marşul cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv

Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție, imediat după scandalul produs de amenda, aplicată de un jandarm, împotriva lui Marian Rădună, organizatorului comemorării victimelor de la Colectiv.

Conducerea națională a Jandarmeriei Române a anunțat că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, la comanda Direcției Generale de Jandarmi a Capitalei este numit colonelul Toma Marius Cezar, care până în acest moment a fost șeful Jandarmeriei Județului Argeș.

Decizia privind numirea noului comandant a fost anunțată de Jandarmeria Română la data de 31 octombrie 2025. În aceeași zi, cu foarte puțin timp înainte, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române anunțase că "s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale", adică a amenzii care a fost aplicată organizatorului acțiunii de comemorare a 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv.

Comunicatul IGJR preciza că prin ancheta internă cu privire la această amendă urmează "a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii".

"Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică.

Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic", precizează comunicatul transmis, la data de 31 octombrie 2025, de Jandarmeria Română.

Imediat după aceea, Jandarmeria București a transmis un alt comunicat, în care anunță că "începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București".

Comunicatul arată că funcția de director general "era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române".

Cu toate acestea, putem aminti că o instituție militară nu poate fi niciodată fără comandant. Conform informațiilor difuzate pe Internet, până în data de 31 octombrie 2025, persoana cu funcția cea mai înaltă din Jandarmeria Capitalei a fost colonelul Ionuț Cristea, în calitate de prim-adjunct al directorului general.

Din 1 noiembrie, la comandă este adus, prin împuternicire, colonelul Toma Marius Cezar.

"Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei", precizează comunicatul acestei instituții.

