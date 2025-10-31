Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție. Cu puțin timp înainte, instituția anunțase o anchetă asupra amenzii aplicate la marșul de comemorare pentru Colectiv

Autor: Mihai Diac
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:52
2347 citiri
Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție. Cu puțin timp înainte, instituția anunțase o anchetă asupra amenzii aplicate la marșul de comemorare pentru Colectiv
Marşul cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv - FOTO Teodor Bobei/Ziare.com

Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție, imediat după scandalul produs de amenda, aplicată de un jandarm, împotriva lui Marian Rădună, organizatorului comemorării victimelor de la Colectiv.

Conducerea națională a Jandarmeriei Române a anunțat că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, la comanda Direcției Generale de Jandarmi a Capitalei este numit colonelul Toma Marius Cezar, care până în acest moment a fost șeful Jandarmeriei Județului Argeș.

Decizia privind numirea noului comandant a fost anunțată de Jandarmeria Română la data de 31 octombrie 2025. În aceeași zi, cu foarte puțin timp înainte, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române anunțase că "s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale", adică a amenzii care a fost aplicată organizatorului acțiunii de comemorare a 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv.

Comunicatul IGJR preciza că prin ancheta internă cu privire la această amendă urmează "a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii".

"Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică.

Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic", precizează comunicatul transmis, la data de 31 octombrie 2025, de Jandarmeria Română.

Imediat după aceea, Jandarmeria București a transmis un alt comunicat, în care anunță că "începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București".

Comunicatul arată că funcția de director general "era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române".

Cu toate acestea, putem aminti că o instituție militară nu poate fi niciodată fără comandant. Conform informațiilor difuzate pe Internet, până în data de 31 octombrie 2025, persoana cu funcția cea mai înaltă din Jandarmeria Capitalei a fost colonelul Ionuț Cristea, în calitate de prim-adjunct al directorului general.

Din 1 noiembrie, la comandă este adus, prin împuternicire, colonelul Toma Marius Cezar.

"Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei", precizează comunicatul acestei instituții.

Şeful Jandarmeriei Române, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Regretăm sincer acest incident” VIDEO
Şeful Jandarmeriei Române, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Regretăm sincer acest incident” VIDEO
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că...
Andrei Caramitru mai și laudă. Conducerea instituției de stat care i-a intrat în grații analistului cu un gest simplu, dar uman
Andrei Caramitru mai și laudă. Conducerea instituției de stat care i-a intrat în grații analistului cu un gest simplu, dar uman
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante și, de obicei, neiertătoare, a lăudat vineri, 31 octombrie, o instituție a statului pentru gestul făcut de conducerea...
#jandarmeria capitalei, #Jandarmeria Romana, #amenda jandarmerie, #comemorare Colectiv, #schimbare comandant , #jandarmi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Mutu: "Waltere, taci, ma!". Zenga nu a mai suportat si i-a dat replica

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oraș descoperit sub pământ, în Alba Iulia: Un arheolog român a dat lovitura. Construcțiile și drumurile sunt de pe vremea Daciei Romane VIDEO
  2. Teoria că trăim într-un „Matrix”, demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
  3. La doi ani de la deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius, dictatorul Lukașenko susține că Roman Protasevici nu era opozant, ci lucra sub acoperire pentru serviciile secrete
  4. Donald Trump a înțeles că China nu e chiar așa ușor de îngenuncheat. ”S-a instalat un nou Război Rece” ANALIZĂ
  5. Fetiță de 8 ani călcată în picioare de un elefant, în Indonezia. „Am fugit, dar ne-a urmărit"
  6. Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii
  7. Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție. Cu puțin timp înainte, instituția anunțase o anchetă asupra amenzii aplicate la marșul de comemorare pentru Colectiv
  8. Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc
  9. Și-au vândut copilul de 3 săptămâni ca să-și cumpere mașină. Cei doi părinți din Gorj sunt căutați de autorități
  10. Andrei Caramitru mai și laudă. Conducerea instituției de stat care i-a intrat în grații analistului cu un gest simplu, dar uman