Şeful Jandarmeriei Române, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Regretăm sincer acest incident” VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:09
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan Foto: Captură video/Facebook/Jandarmeria Română

Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic.

El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.

”Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări.

În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a declarat, vineri, 31 octombrie, Alin Mastan.

El a precizat că situaţia creată va fi analizată şi vor fi luate măsuri.

”Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”, a explicat şeful Jandarmeriei.

Alin Mastan a adăugat că jandarmii au fost şi rămân alături de cei afectaţi de tragedia din Colectiv.

”Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor.

De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a declarat Alin Mastan.

Precizările Jandarmeriei, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial după ce Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 de lei...
„Durerea are oră de închidere”. Organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, amendat de jandarmerie pentru „depășirea orei” VIDEO
Seara dedicată memoriei celor 65 de tineri care au pierit în incendiul din Clubul Colectiv s-a încheiat cu o amendă. Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre...
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

