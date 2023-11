Prima reacție a jandarmeriței prinse cu droguri în poșetă: „Nu am absolut nicio vină. Nu erau ale mele”

Fosta purtătoare de cuvânt a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, prinsă cu droguri în poșetă, a declarat că drogurile sunt ale unei prietene și „nu are absolut nicio vină”.

„Tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce pot să vă spun este că doar am fost omul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vină. Nu erau ale mele. Nu au fost ale mele. Au fost ale unei persoane care mi-a transmis un alt fapt. M-a rugat să îi țin niște bani, atâta tot. Nu am avut idee de ceea ce se întâmplă”, a declarat fosta purtătoare de cuvânt, potrivit observatornews.ro.

O comisie de anchetă verifică toate aspectele legate de conduita profesională a femeii jandarm care a fost prinsă cu substanțe interzise în București. De asemenea, ea primește consiliere psihologică.

”La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, s-a dispus în regim de urgenţă ca o comisie de control să verifice toate aspectele legate de conduita profesională a ofiţerului, de raporturile de muncă cu ceilalţi angajaţi ai Brigăzii Speciale, pentru a identifica proactiv dacă au existat indicii care ar fi putut arăta un comportament care nu este in concordanţă cu conduita şi statutul unui cadru militar”, a transmis, marţi, Jandarmeria Română.

Sursa citată a precizat că, din ordinul comenzii Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, s-a dispus începerea procedurii disciplinare prealabile.

”La acest moment, ofiţerul beneficiează de consiliere psihologică din partea specialiştilor din cadrul unităţii. În prezent cazul este preluat de reprezentanţii BCCO Bucureşti, în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis sursa citată.