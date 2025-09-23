Avertismentul Jandarmeriei privind desfășurarea a peste 500 de militari români și străini: ”Facem apel la populație să nu intre în panică!”

Jandarmeria Română avertizează populația din Dâmbovița asupra exercițiului internațional Carpathian Blue Shield, care se desfășoară între 21 și 26 septembrie și implică deplasări de trupe, echipamente speciale și prezență sporită a forțelor de ordine, precizând că nu există niciun pericol real pentru cetățeni.

Exercițiul cu participare internațională are loc la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, transmit jandarmii.

”Jandarmeria Română informează cetățenii că, în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se va desfășura un exercițiu de antrenament cu participare internațională. În această perioadă, în zona menționată, se vor derula simulări tactice și scenarii specifice unor intervenții în situații de criză, ce pot implica deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale și prezența sporită a forțelor de ordine”, anunță marți, 23 septembrie, Jandarmeria Română.

Militari din 15 țări

Jandarmii fac apel la populație să nu între în panică: ”Facem apel la populație să nu intre în panică! Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni”.

Exercițiul reunește reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate, precum și peste 500 de militari români și străini, având ca scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine.

”Carpathian Blue Shield este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice și de a dezvolta expertiza operațională în domeniul securității publice și al gestionării situațiilor de urgență. Este o evaluare importantă a nivelului nostru de pregătire, atât individual, cât și colectiv, și o reafirmare a angajamentului nostru ferm pentru protejarea cetățenilor și asigurarea stabilității”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

