Drogul care s-ar fi aflat în plicurile găsite în poșeta jandarmeriței. Suspiciunile colegilor

Au apărut noi informații în cazul fostei purtătoare de cuvânt a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, prinsă cu droguri în poșetă duminică, 19 noiembrie.

În plicurile găsite în geanta tinerei ar fi fost cocaină, potrivit unor surse din anchetă citate de Digi 24.

Jandarmerița a fost prinsă cu droguri când polițiștii au oprit pentru un control de rutină taxiul în care se afla.

Ea plecase de la o petrecere cu iubitul ei și avea în poșetă cinci plicuri cu un praf alb și o hârtie făcută sul despre care se presupunea că era folosită pentru prizarea substanțelor.

Analizele de laborator au stabilit că era vorba de cocaină, potrivit unor surse din anchetă.

Tânăra a relatat că a primit pliculețele de la o prietenă și nu știa ce se află în ele.

„Tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce pot să vă spun este că doar am fost omul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vină. Nu erau ale mele. Nu au fost ale mele. Au fost ale unei persoane care mi-a transmis un alt fapt. M-a rugat să îi țin niște bani, atâta tot. Nu am avut idee de ceea ce se întâmplă”, a declarat fosta purtătoare de cuvânt, potrivit observatornews.ro.

Cazul a ajuns în presă, iar jandarmerița a cerut concediu de odihnă și a dispărut de pe rețelele de socializare.

Potrivit surselor citate, ea era în atenția colegilor, care o suspectau că ar fi consumat substanțe interzise.

Tânăra este absolventă a Academiei de Poliție din 2022. La scurt timp după ce a intrat în Jandarmerie, a fost desemnată purtător de cuvânt a unității de elită - Brigada Specială, mascații care merg la descinderi și la acțiuni speciale.