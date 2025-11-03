Jandarmul de la Colectiv, terorizat după ce a amendat șeful protestatarilor: „Părinții mei sunt devastați, soția mea a fost căutată la locul de muncă”

Protestatarul Marian Rădună, alături de un jandarm care l-a amendat la Clubul Colectiv / FOTO: captură Facebook

Marian Rădună, organizatorul evenimentului de comemorare a zece ani de la tragedia din Colectiv, a fost amendat de jandarmi în ziua adunării. Momentul în care a fost aplicată amendă a fost filmat și s-a viralizat. Ulterior, jandarmul și-a exprimat public regretul pentru acțiunea sa.

„Regret mult ce s-a întâmplat. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a declarat jandarmul la Digi24. El a recunoscut că a devenit ținta unui val de ură, manifestat prin amenințări și înjurături.

Acțiuni de intimidare la adresa forțelor de ordine. Jandarmul și soția ar fi fost terorizați după incident

Aplicarea amenzii a avut consecințe și asupra soției angajatului Jandarmeriei.

„Părinții mei sunt devastați, iar soția mea a fost căutată la locul de muncă. Nu sunt bine”, a mărturisit jandarmul.

Reprezentantul forțelor de ordine a dezvăluit cum a ajuns să-l amendeze pe Marian Rădună. Potrivit jandarmului, Rădună a interzis altor persoane să aprindă lumânări la monument.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Un organizator, dacă nu dorește participarea altor persoane, ar trebui să ne informeze. Noi ne-am aflat prinși între ciocan și nicovală, între oamenii care așteptau să aprindă lumânări și domnul Rădună, care nu permitea accesul. Ne duceam la el și îl rugam frumos, dar ne sfida”, a declarat jandarmul.

Marian Rădună a refuzat participarea unui susținător AUR la miting

De partea cealaltă, Marian Rădună a povestit că, de la Universitate, s-a alăturat marșului un bărbat cu un steag, cunoscut pentru participarea la proteste AUR. În plus, un alt participant a încercat să tămâieze zona, ceea ce Rădună a considerat nepotrivit.

„Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo”, a declarat organizatorul.

Ce s-a întâmplat la mitingul de la Colectiv

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri au murit. Participanții la miting s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

La fostul Colectiv, de la „Pionierul”, 25 de persoane mai țineau un moment de reculegere după ora permisă, iar organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, sumă redusă la 500 de lei dacă este plătită în 15 zile. Ulterior, Jandarmeria a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la clubul morții. Rădună acuză jandarmul că aceasta nu a ținut cont de lege.

