Jandarmul de la Colectiv, terorizat după ce a amendat șeful protestatarilor: „Părinții mei sunt devastați, soția mea a fost căutată la locul de muncă”

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 22:41
808 citiri
Jandarmul de la Colectiv, terorizat după ce a amendat șeful protestatarilor: „Părinții mei sunt devastați, soția mea a fost căutată la locul de muncă”
Protestatarul Marian Rădună, alături de un jandarm care l-a amendat la Clubul Colectiv / FOTO: captură Facebook

Marian Rădună, organizatorul evenimentului de comemorare a zece ani de la tragedia din Colectiv, a fost amendat de jandarmi în ziua adunării. Momentul în care a fost aplicată amendă a fost filmat și s-a viralizat. Ulterior, jandarmul și-a exprimat public regretul pentru acțiunea sa.

„Regret mult ce s-a întâmplat. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a declarat jandarmul la Digi24. El a recunoscut că a devenit ținta unui val de ură, manifestat prin amenințări și înjurături.

Acțiuni de intimidare la adresa forțelor de ordine. Jandarmul și soția ar fi fost terorizați după incident

Aplicarea amenzii a avut consecințe și asupra soției angajatului Jandarmeriei.

„Părinții mei sunt devastați, iar soția mea a fost căutată la locul de muncă. Nu sunt bine”, a mărturisit jandarmul.

Reprezentantul forțelor de ordine a dezvăluit cum a ajuns să-l amendeze pe Marian Rădună. Potrivit jandarmului, Rădună a interzis altor persoane să aprindă lumânări la monument.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Un organizator, dacă nu dorește participarea altor persoane, ar trebui să ne informeze. Noi ne-am aflat prinși între ciocan și nicovală, între oamenii care așteptau să aprindă lumânări și domnul Rădună, care nu permitea accesul. Ne duceam la el și îl rugam frumos, dar ne sfida”, a declarat jandarmul.

Marian Rădună a refuzat participarea unui susținător AUR la miting

De partea cealaltă, Marian Rădună a povestit că, de la Universitate, s-a alăturat marșului un bărbat cu un steag, cunoscut pentru participarea la proteste AUR. În plus, un alt participant a încercat să tămâieze zona, ceea ce Rădună a considerat nepotrivit.

„Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo”, a declarat organizatorul.

Ce s-a întâmplat la mitingul de la Colectiv

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri au murit. Participanții la miting s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

La fostul Colectiv, de la „Pionierul”, 25 de persoane mai țineau un moment de reculegere după ora permisă, iar organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, sumă redusă la 500 de lei dacă este plătită în 15 zile. Ulterior, Jandarmeria a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la clubul morții. Rădună acuză jandarmul că aceasta nu a ținut cont de lege.

Precizările Jandarmeriei, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Precizările Jandarmeriei, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial după ce Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 de lei...
Clipul viral în care Jandarmeria este ironizată după ce l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Nu aveți voie marș după ora 23:00, da?” VIDEO
Clipul viral în care Jandarmeria este ironizată după ce l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Nu aveți voie marș după ora 23:00, da?” VIDEO
Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au postat un clip amuzant în care parodiază momentul în care Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de comemorare a victimelor incendiului din...
#jandarmi, #Marian raduna, #scandal, #colectiv, #amenda , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
ObservatorNews.ro
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h si reducere de 100 de lei la prima factura la energie
Adevarul.ro
Cum se apara jandarmul care a dat amenda de la Colectiv: "Domnul Raduna ne-a sfidat / Sotia a fost cautata la munca"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Giorgia Meloni, despre românul prins sub ruinele turnului din Roma: "Îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii"
  2. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile aflate sub Cod galben
  3. Jandarmul de la Colectiv, terorizat după ce a amendat șeful protestatarilor: „Părinții mei sunt devastați, soția mea a fost căutată la locul de muncă”
  4. Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe Internet. Avea permisul pentru armă anulat
  5. „Offline, noua fiță”. Deconectarea devine cel mai nou simbol al statutului social. Regăsirea „celui de-al treilea spațiu”
  6. De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite ANALIZĂ
  7. Guvernul a găsit „soluția” pentru bugetarii care vor fi dați afară: încadrarea lor pe posturi în privat, destinate străinilor. Turcan a ieșit la atac
  8. Ucraina va adapta ecartamentul feroviar la standardul european până la Liov
  9. Ce s-ar întâmpla cu adevărat când lumea s-ar sfârşi: o simulare înfiorătoare arată cum apocalipsa ar putea declanşa valuri de violenţă
  10. De ce a suspendat Arabia Saudită construcția orașului futurist „The Line” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"