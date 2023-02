Scandal la un centru de plasament din Sibiu: Jandarmeria acuzată de aplicarea unui tratament brutal la copii

.com

Surse dezvăluie că jandarmii intervin des la cererea conducerii instituției, aplicând un tratament violent asupra copiilor și tinerilor instituționalizați, în ciuda lipsei lor de implicare legală. Autoritățile sunt așteptate să ia măsuri pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.

Un scandal șocant a zguduit astăzi Complexul de servicii „Prichindelul” din Sibiu, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. Potrivit publicației Redacția ROPAGANISM există suspiciuni că Jandarmeria e sesizată des pentru a intra în clădirea instituției și a aplica tratament corecțional cu brutalitate copiilor și tinerilor instituționalizați. Complexul de servicii „Prichindelul” din Sibiu este un serviciu social de tip centru de plasament pentru copilul cu dizabilități. Acesta ar trebui să asigure copiilor/ tinerilor cu dizabilități aflați în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educație, consiliere socială și psihologică, promovare relații sociale (socializare), promovare și cooperarea socială, socializare și petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare familială și comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.

Ads

Instituția "Prichindelul" din Sibiu acuză Jandarmeria de intervenții brutale asupra copiilor cu dizabilități

Conform informațiilor primite, jandarmii ar interveni deseori la cererea conducerii instituției, care ar susține că un grup de copii și tineri au un comportament recalcitrant și periculos. Cu toate acestea, modul în care se aplică aceasta îndreptare de comportament este atât ilegal, cât și imoral, iar Jandarmeria nu are nicio treabă cu această instituție. Din informațiile primite înțelegem că intervențiile au fost extrem de violente și disproporționate.

Conducerea instituției nu condamnă incidentul și nu dorește să deschidă o anchetă internă

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu nu au emis un comunicat de presă în care condamnă ferm acest incident și din informațiile avute nu doresc să deschidă o anchetă internă pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Ads

„Suntem profund îngrijorați de evenimentele care au avut loc la Complexul de servicii „Prichindelul” din Sibiu astăzi. Acestea sunt total inacceptabile și nu reflectă valorile și principiile pe care ar trebui să ne tratăm copii noștri. Ne asigurăm că vom colabora cu autoritățile competente pentru a stabili responsabilitățile și a lua măsurile necesare pentru ca astfel de evenimente să nu se mai repete, sesizând autoritățile competente”, a declarat Ioana Nechiforovici, președintele THE NEW PAGAN DAWN – FILIALA SIBIU, organizație ce luptă pentru drepturile omului și împotriva discriminării din 2016.

În acest moment, autoritățile locale și cele din domeniul justiției sperăm să investigheze incidentul și să încerce să identifice jandarmii implicați în acest act de violență. Se așteaptă ca aceștia să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor, iar autoritățile speră să ia măsurile necesare pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.

Abuzurile fizice comise de jandarmi într-un centru de plasament sunt un act grav care poate provoca traume emoționale profunde la copiii și tinerii instituționalizați. Conform psihologilor, astfel de abuzuri fizice pot avea un impact negativ semnificativ asupra dezvoltării psihologice a copiilor, a încrederii în sine și în alții, precum și a stimei de sine.

Ads

Deși fiecare copil este unic și poate avea diferite reacții la astfel de traume, majoritatea psihologilor sunt de acord că un astfel de tratament poate duce la un sentiment de insecuritate și frică, determinându-i pe copii să își schimbe comportamentul, să se retragă și să devină mai introvertiți sau să își exprime furia prin violență.

Pe termen lung, astfel de abuzuri fizice pot duce la probleme de sănătate mentală, precum tulburări de stres post-traumatic, anxietate, depresie sau tulburări de atașament. Copiii și tinerii care suferă de astfel de traume pot fi afectați de anxietate și își pot pierde încrederea în autorități și în persoanele care ar trebui să îi protejeze. Ei pot avea probleme în a-și construi relații sănătoase cu alții, pot deveni agresivi sau pot să dezvolte comportamente autodistructive.

Este important să înțelegem că atât abuzul fizic, cât și cel emoțional pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării psihologice a copiilor. Cei care au fost supuși la astfel de traume au nevoie de sprijin pentru a depăși aceste experiențe și pentru a-și reconstrui viața. Este important să se ofere copiilor afecțiune, siguranță și suport pentru a-i ajuta să înțeleagă că nu toți adulții sunt răi și că există resurse care îi pot ajuta să-și depășească traumele.

Ads

Este important să se facă o investigație detaliată și o analiză a situației din centrul de plasament pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat și pentru a se asigura că astfel de abuzuri nu vor mai avea loc în viitor. De asemenea, este important să se ofere sprijin psihologic copiilor și tinerilor instituționalizați pentru a-i ajuta să se recupereze și să-și reia viața.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.