Premiile Oscar 2022: cine e Jane Campion, ”cel mai bun regizor” al anului. Povestea filmului care i-a adus statueta

Cineasta neozeelandeză Jane Campion a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie cu filmul "The Power of the Dog" la cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("The Power of the Dog"), Steven Spielberg ("West Side Story").

Filmul "The Power of the Dog" i-a adus cineastei Jane Campion numeroase trofee importante în acest an, inclusiv premiile BAFTA şi Globul de Aur pentru regie.

Pelicula spune povestea charismaticului cowboy Phil Burbank, care inspiră atât teamă, cât şi admiraţie în rândul angajaţilor şi vecinilor săi fermieri. Atunci când fratele lui aduce acasă o soţie şi pe fiul acesteia, Phil începe să îi tortureze psihologic, dar ajunge în cele din urmă vulnerabil, expunându-se în faţa posibilităţii unei noi iubiri.

În rolurile principale pot fi urmăriţi actorii Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons şi Kodi Smith-McPhee.

Scenariul filmului este scris de Jane Campion şi Thomas Savage.

Cineasta Jane Campion s-a născut pe 30 aprilie 1954 în Noua Zeelandă. Ea este prima femeie din lume care a fost nominalizată de două ori la premiul Oscar pentru cea mai bună regie. Jane Campion este, totodată, prima femeie din lume care a câştigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes cu filmul "The Piano" (1993), care i-a adus şi premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat. În 2021, Jane Campion a câştigat Leul de Argint pentru regie la Festivalul de la Veneţia cu filmul "The Power of the Dog".

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună regie a fost câştigat de cineasta de origine chineză Chloe Zhao cu filmul "Nomadland".

