Jane Fonda renaște o organizație pro-comunistă a actorilor de la Hollywood din perioada Războiului Rece. Ținta grupării este Donald Trump

Actriţa americană Jane Fonda şi sute de vedete de la Hollywood au relansat o mişcare de protest pentru libertatea de exprimare care datează din perioada Războiului Rece, considerând că administraţia Trump conduce o campanie coordonată pentru a reduce la tăcere criticii.

Actriţele Natalie Portman şi Anne Hathaway, actorul Sean Penn şi regizorul Spike Lee se numără printre cei peste 550 de semnatari ai unui apel pentru reformarea „Comitetului pentru Primul Amendament” lansat de Jane Fonda.

Primul Amendament al Constituţiei americane protejează libertatea de exprimare.

„Acest Comitet a fost creat iniţial în timpul erei McCarthy, o perioadă întunecată în care guvernul federal a reprimat şi persecutat cetăţenii americani pentru convingerile lor politice”, explică un comunicat publicat miercuri.

„Aceste forţe s-au întors. Şi este rândul nostru să ne unim pentru a ne apăra drepturile constituţionale”, adaugă textul.

Tatăl actriţei şi activistei, actorul Henry Fonda, a fost un membru precursor al primului „Comitet pentru Primul Amendament”, creat în 1947.

La sfârşitul anilor 1940, la începutul Războiului Rece, în Statele Unite au fost luate măsuri draconice împotriva oricui se angaja în „activităţi antiamericane”, în special la Hollywood.

Acestea au culminat cu „vânătoarea de vrăjitoare” lansată de senatorul republican din Wisconsin, Joseph McCarthy, împotriva comuniştilor şi a presupuşilor lor simpatizanţi.

Comitetul iniţial, din care făceau parte şi Judy Garland, Humphrey Bogart şi Frank Sinatra, denunţase represiunea şi hărţuirea la care se deda guvernul.

Reformarea comitetului „nu este un avertisment. Este începutul unei lupte susţinute”, susţine site-ul dedicat mişcării.

Comitetul inițial a fost considerat o organizație pro-comunistă și pro-sovietică. Viitorul președinte Ronald Reagan, care era președintele Screen Actors Guild în acea perioadă, a spus despre colegii lui care s-au alăturat organizației că au fost niște „fraieri” și că au fost păcăliți de „una dintre cele mai de succes operațiuni din istoria comuniștilor din SUA”.

Humphrey Bogart a denunțat comitetul și a repudiat implicarea lui după ce a aflat că în conducere erau comuniști.

Anunţul vine la câteva zile după suspendarea temporară a prezentatorului Jimmy Kimmel de către canalul ABC, proprietate a Disney, sub presiunea guvernului lui Donald Trump.

Comediantul, a cărui emisiune fusese suspendată după remarci referitoare la asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, a revenit la televiziune săptămâna trecută.

„Un guvern care ameninţă să reducă la tăcere un comediant pe care preşedintele nu îl place este antiamerican”, a declarat el cu această ocazie în cadrul talk-show-ului său.

Comitetul reconstituit promite să „rămână unit, ferm şi hotărât să apere libertatea de exprimare” şi avertizează companiile de la Hollywood să nu cedeze presiunilor guvernului în viitor.

„Celor care profită de munca noastră în timp ce ameninţă mijloacele de trai ale lucrătorilor obişnuiţi, supunându-se cenzurii guvernamentale şi cedând în faţa intimidării brute: vă vedem şi istoria nu vă va uita”, avertizează acesta. „Nu va fi ultima dată când veţi auzi de noi."

Jane Fonda este cunoscută pentru simpatiile ei de extremă-stânga și atitudinea „rebelă”. În anii 1970, a criticat intervenția militară americană în Vietnam și a susținut mișcări radicale ale afro-americanilor și amerindienilor. În plin război din Vietnam, Jane Fonda s-a dus în Vietnamul de Nord, țara comunistă a lui Ho Și Min și dușmanul Statelor Unite. Mulți americani încă o consideră trădătoare și o numesc „Hanoi Jane” pentru această călătorie.

„Eu, ca socialist, cred că ar trebui să lucrăm să ajungem la o societate socialistă, până la comunism” spunea Jane Fonda în 1970, potrivit freedomarchives.org. La finalul Războiului Rece, s-a demonstrat că multe dintre organizațiile anti-război, pro-pace și socialiste din Occident au fost finanțate copios de Uniunea Sovietică pentru a submina Vest.

