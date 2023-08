Oficialul american care a lansat fără să vrea în China moda consumului de ciuperci halucinogene

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a stârnit o adevărată nebunie în China pentru un fel de mâncare numit Jian shou qing (care s-ar traduce prin "vezi mâna albastră"), după ce a fost văzută, în timpul unei vizite la Beijing, în iulie, mâncând aceste ciuperci cunoscute pentru efectele lor halucinogene, relatează The Guardian.

"M-am dus cu un grup mare de oameni, iar persoana care ne-a aranjat cina a făcut comanda. A fost un fel de mâncare delicios, cu ciuperci. Nu ştiam că aceste ciuperci au proprietăţi halucinogene. Am aflat asta abia mai târziu", a declarat Janet Yellen pentru CNN.

Felul de mâncare este preparat din ciupercile numite Lanmaoa asiatica, ale căror părţi devin albastre atunci când sunt lovite sau feliate.

Dr. Peter Mortimer, profesor la Institutul de Botanică din Kunming, a declarat marţi pentru CNN: "Ciupercile Lanmaoa sunt considerate otrăvitoare, deoarece pot fi halucinogene. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă nu au identificat, deocamdată, compuşii responsabili de producerea halucinaţiilor. Rămâne un pic de mister, iar majoritatea dovezilor sunt anecdotice. Am un prieten care le-a mâncat din greşeală şi a avut halucinaţii timp de trei zile", a povestit profesorul.

Janet Yellen, care are 77 de ani, s-a aflat în China pentru o vizită de patru zile, care, împreună cu vizita secretarului de stat, Antony Blinken, la începutul verii, a fost prima efectuată de un înalt oficial american în ultimii trei ani. Yellen şi-a lăudat vizita ca fiind cea care a pus relaţiile dintre SUA şi China pe o "bază mai sigură".

După ce un utilizator Weibo a postat despre faptul că Yellen a mâncat la un restaurant cu specific din Yunnan, un hashtag care se traduce prin "Prima masă a secretarului american al Trezoreriei Yellen la Beijing este cu specialităţi din Yunnan" a început să fie în trend online. Între timp, un consilier al lui Yellen a confirmat că secretarul Trezoreriei a mâncat felul respectiv de mâncare cu ciuperci la restaurant.

"Pot să vă spun că niciunul dintre noi nu a fost afectat de ciuperci", a declarat râzând Yellen la CNN, înainte de a fi întrebată ce a vrut să spună atunci când a afirmat că a aflat despre efectele ciupercilor "mai târziu".

"Am citit că, dacă ciupercile sunt gătite corespunzător, ceea ce sunt sigură că au fost la acest restaurant foarte bun, ele nu au niciun impact. Dar cu toţii ne-am bucurat de ciuperci (şi) de restaurant şi niciunul dintre noi nu a simţit vreun efect rău din cauza faptului că le-a mâncat", a spus ea.

Lanţul respectiv de restaurante a precizat pe Weibo că vizita lui Yellen şi alegerea felului de mâncare au făcut ca mai multe filiale ale sale să rămână în câteva ore fără stocuri. "La ora 2 (p.m.), localul din Sanlitun a fost primul care a epuizat proviziile; de la ora 20:00, restaurantele din Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Xiamen şi Tianjin au avut cereri sporite până când stocurile au fost complet epuizate", a precizat lanţul Yi Zuo Yi Wang (In and Out) pe Weibo.

"La două săptămâni după acea masă, colegii de la sediul central care lucrau la departamentele de branding, personal, finanţe etc. au fost transferaţi colectiv la un alt loc de muncă şi s-au transformat în angajaţi care taie ciuperci", a spus restaurantul într-o postare ulterioară.