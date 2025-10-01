Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:21
185 citiri
Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
Jannik Sinner FOTO X Eurosport

Tenismanul italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfășurată miercuri, transmit agențiile internaționale de presă.

Sinner, victorios după o oră și 13 minute, în care nu și-a pierdut serviciul, a obținut al 21-lea său trofeu din carieră.

La 19 ani, Tien (52 ATP) a disputat prima sa finală în circuitul ATP.

Sinner a mai cucerit titlul la Beijing în 2023, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finală. Tien a profitat de abandonul lui Medvedev, în semifinala de marți.

Sinner, cvadruplu campion de Mare Șlem, a devenit al doilea jucător cu titluri multiple la Beijing după sârbul Novak Djokovic, care are șase succese (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga...
Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
Delegația clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în orașul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marți, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României), echipa locală FC Kairat, într-un...
#Jannik Sinner, #atp, #finala, #Beijing, #meci , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a scos doar DOUA cuvinte cand a coborat din masina si i-a "dat pe spate" pe chinezi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante
  2. Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
  3. Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China
  4. Ofertă pentru Palatul lui Gigi Becali, după ce a fost vandalizat: ”Să i-l fac cadou Simonei Halep!”
  5. Făcut mincinos de Ion Țiriac, Ilie Năstase a reacționat: ”Nu mă interesează!”
  6. Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"
  7. Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”
  8. "Mircea Lucescu nu a fost niciodată antrenor în adevăratul sens al cuvântului."
  9. Atac dur la Dan Șucu și la Rapid: "Nu e făcut pentru fotbal, e lemn!" Ongenda, geniul ignorat
  10. Șoc în fotbalul românesc: echipa de pe locul doi din Superliga, sancționată de FIFA!