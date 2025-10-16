Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 18:08
Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”
Jannik Sinner FOTO X Eurosport

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (2 ATP) a declarat joi că nu știe încă dacă va participa la turneul final al Cupei Davis (18-23 noiembrie), la Bologna, unde Italia își va apăra trofeul câștigat în 2023 și 2024, scrie AFP.

”Nu m-am decis încă, nu știu”, a spus Sinner înaintea turneului demonstrativ Six Kings Slam de la Riad, potrivit Sky Sport.

Italianul s-a retras în runda a treia a turneului Masters 1000 de la Shanghai, când îl avea adversar pe olandezul Tallon Griekspoor (locul 31), din cauza unor crampe la coapsa dreaptă.

”Încercăm să înțelegem de ce am avut aceste crampe, nu există întotdeauna un motiv. Aceste lucruri se pot întâmpla, dar acum sunt bine, acesta este cel mai important lucru”, a adăugat italianul, care îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic în semifinalele turneului demonstrativ din Arabia Saudită, unde câștigătorul va primi 6 milioane de dolari.

Condusă de Sinner, Italia a câștigat a doua Cupă Davis în 2023, prima din 1976, învingând Australia în finală. Anul trecut, a păstrat prestigiosul Silver Bowl învingând Olanda.

