Jannik Sinner a luat o decizie ”grea”. Dezamăgire imensă în Italia

Numărul 2 mondial, Jannik Sinner, nu face parte din naţionala italiană care va încerca să-şi apere titlul în Cupa Davis, în perioada 18-23 noiembrie, la Bologna, potrivit componenţei echipei dezvăluite, luni, de Federaţia de Tenis (FITP).

În absenţa sa, echipa italiană va fi condusă de Lorenzo Musetti (locul 8) şi Flavio Cobolli (locul 22), cărora li se vor alătura Matteo Berrettini (locul 59) şi experţii în dublu Simone Bolelli şi Andrea Vavassori, locul 14 şi 15 mondial în această specialitate.

Cu excepţia unei schimbări de ultim moment, Sinner nu va participa la prima ediţie a fazei finale a Cupei Davis pe teritoriul italian, după mai mulţi ani în care „Final 8” s-a disputat în Spania. Sezonul său se va încheia, în mod logic, la Masters ATP de la Torino, programat în perioada 9-16 noiembrie.

În ciuda absenţei sale probabile la Bologna, fostul nr. 1 mondial va fi „întotdeauna acasă” în selecţia italiană, a asigurat căpitanul Filippo Volandri, citat în comunicatul FITP.

„Sunt sigur că Jannik se va reintegra rapid în echipa” italiană, a adăugat el.

Sinner a avut o sezon contrastant, cu momente de glorie, precum titlurile câştigate la Australian Open şi Wimbledon, dar şi momente dificile, precum suspendarea de trei luni după ce a fost depistat pozitiv la un anabolizant sau abandonul la Masters 1000 de la Cincinnati şi Shanghai.

Căpitanii celor opt echipe calificate pentru faza finală pot efectua până la trei schimbări în echipele lor până la începerea competiţiei.

Chiar şi fără câştigătorul a patru turnee de Grand Slam, echipa lui Filippo Volandri va porni ca favorită în sferturile de finală împotriva Austriei, al cărei jucător cel mai bine clasat, Filip Misolic, ocupă locul 95 în clasamentul ATP.

Echipa care va câştiga va întâlni Franţa sau Belgia în semifinale.

