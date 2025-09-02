Jannik Sinner, devastator. Calificare-fulger în sferturi la US Open

Numărul 1 mondial Jannik Sinner, deţinătorul titlului, l-a învins pe kazahul Alexander Bublik şi s-a calificat în sferturi la US Open.

Pe terenul Arthur-Ashe, italianul a câştigat cu 6-1, 6-1, 6-1 într-o oră şi 21 de minute, împotriva kazahului (locul 24 mondial), care îl eliminase în turul al doilea al turneului de la Halle, pe iarbă, în iunie.

În sferturile de finală, el îl va înfrunta pe compatriotul său Lorenzo Musetti, favorit numărul 10.

Câştigător de patru ori al turneelor de Grand Slam, Sinner a obţinut a 25-a victorie consecutivă în turneele majore disputate pe teren dur. Nu a mai fost învins pe această suprafaţă în Grand Slam de la US Open 2023.

Sinner se alătură în sferturile de finală marelui său rival Carlos Alcaraz (nr. 2), calificat duminică. Italianul trebuie să obţină un rezultat mai bun decât adversarul său la New York pentru a-şi păstra locul de nr. 1 mondial.

Alăturându-se compatriotului său Musetti în sferturile de finală, Sinner, primul număr 1 mondial transalpin, a scris încă o pagină în istoria tenisului din ţara sa. Înainte de 2025, Italia nu mai trimisese niciodată doi reprezentanţi printre cei mai buni opt jucători ai fiecărui Grand Slam al sezonului.

