Jannik Sinner, forțat să abandoneze finala cu Alcaraz: ”Cu siguranță voi merge...”

Jannik Sinner a dat asigurări că va fi pregătit să îşi apere titlul la US Open, care începe duminică, după ce luni s-a retras din finala Masters 1000 de la Cincinnati deoarece s-a simţit rău.

Sinner, care este aşteptat marţi şi la turneul de dublu mixt de la US Open, a abandonat în finala de la Cincinnati împotriva lui Carlos Alcaraz, la scorul de 5-0 în primul set pentru spaniol.

Numărul 1 mondial italian nu a fost prezent la conferinţa de presă, dar a trimis un comunicat în care dă asigurări că va juca la US Open, unde turneul de simplu începe duminică.

„Iubesc Grand Slam-urile, sunt cele mai importante turnee ale sezonului şi ale carierei mele (...) US Open va fi greu, dar abia aştept dacă voi fi pregătit fizic şi mental. Cu siguranţă voi merge (la US Open), principalul meu obiectiv în Statele Unite. Acolo, recuperarea este cel mai important lucru", a spus Sinner.

Sinner, care ar urma să evolueze cu Katerina Siniakova, nu a spus dacă va lua parte la proba de dublu mixt începând de marţi.

Ads