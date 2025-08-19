Jannik Sinner, forțat să abandoneze finala cu Alcaraz: ”Cu siguranță voi merge...”

Autor: Teodor Serban
Marti, 19 August 2025, ora 13:49
364 citiri
Jannik Sinner, forțat să abandoneze finala cu Alcaraz: ”Cu siguranță voi merge...”
Jannik Sinner FOTO X Tennis Letter

Jannik Sinner a dat asigurări că va fi pregătit să îşi apere titlul la US Open, care începe duminică, după ce luni s-a retras din finala Masters 1000 de la Cincinnati deoarece s-a simţit rău.

Sinner, care este aşteptat marţi şi la turneul de dublu mixt de la US Open, a abandonat în finala de la Cincinnati împotriva lui Carlos Alcaraz, la scorul de 5-0 în primul set pentru spaniol.

Numărul 1 mondial italian nu a fost prezent la conferinţa de presă, dar a trimis un comunicat în care dă asigurări că va juca la US Open, unde turneul de simplu începe duminică.

„Iubesc Grand Slam-urile, sunt cele mai importante turnee ale sezonului şi ale carierei mele (...) US Open va fi greu, dar abia aştept dacă voi fi pregătit fizic şi mental. Cu siguranţă voi merge (la US Open), principalul meu obiectiv în Statele Unite. Acolo, recuperarea este cel mai important lucru", a spus Sinner.

Sinner, care ar urma să evolueze cu Katerina Siniakova, nu a spus dacă va lua parte la proba de dublu mixt începând de marţi.

Deznodământ neașteptat în super-finala Sinner - Alcaraz, la scorul de 5-0: ”Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi” VIDEO
Deznodământ neașteptat în super-finala Sinner - Alcaraz, la scorul de 5-0: ”Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi” VIDEO
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a câştigat Mastersul 1000 de la Cincinnati, după ce liderul ATP Jannik Sinner a abandonat. Vizibil slăbit, italianul în vârstă de 24 de ani a...
Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati. Sinner a dispus în semifinale...
#Jannik Sinner, #finala, #abandon, #carlos alcaraz , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sunteti penibli". Laura Vicol a reactionat dupa ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei
  2. Finală spectaculoasă la WTA Cincinnati. Jucătoarea care se apropie de Serena Williams
  3. Jannik Sinner, forțat să abandoneze finala cu Alcaraz: ”Cu siguranță voi merge...”
  4. Laura Vicol, ieșire necontrolată după FCSB - Rapid: "Sunteți penibili! Dacă vreți, vă spun și de unde am lenjeria"
  5. Marele campion s-a retras la doar 30 de ani: "Pentru mine e ceva logic"
  6. Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri
  7. "Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
  8. "Un tip foarte arogant". Cristiano Ronaldo, desființat de un fost atacant
  9. Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent
  10. Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial