Imaginile momentului cu campionul de la Australian Open. Unde și-a prezentat trofeul FOTO

Jannik Sinner (1 ATP, principal favorit), deținătorul titlului, a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins în finală, în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 pe germanul Alexander Zverev (2 ATP, favorit nr. 2).

Italianul în vârstă de 23 de ani, învingător și la US Open în 2024, s-a impus după o partidă de două ore și 45 de minute în care a reușit 6 ași și a făcut două duble greșeli, Zverev având 12 ași și comițând tot două duble greșeli.

Sinner a devenit astfel cel mai titrat jucător italian din istoria turneelor de Mare Șlem, cu trei trofee. El împarte în acest moment recordul cu compatriotul său Nicola Pietrangeli, laureat la Roland-Garros în 1959 și 1960.

”Într-adevăr, a fost o performanță grozavă. În comparație cu succesul de anul trecut poate că a fost mai multă presiune și atenție în jurul meu. Dar, pe de altă parte, știam că o pot face pentru că o mai făcusem o dată”, a spus italianul de 23 de ani, care a doua zi și-a prezentat trofeul într-un cadru de vis, pe marginea lacului din Albert Park.

