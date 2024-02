Sinner, de neoprit: a câştigat trofeul la Rotterdam şi a ajuns unde nu a mai fost niciun italian

Jannik Sinner este de neoprit în acest moment. Italianul a câştigat al doilea său titlu din acest sezon, duminică, învingându-l pe Alex de Minaur cu 7-5, 6-4 şi câştigând pentru prima dată ABN AMRO Open, turneu desfăşurat la Rotterdam.

Sinner a obţinut a 15-a victorie consecutivă în circuit. Sportivul, care a cucerit primul său trofeu major la Australian Open, luna trecută, va urca de azi pe locul 3 în clasamentul ATP, cel mai bun din cariera sa. Niciun italian nu a mai ajuns atât de sus.

"Echipa mea, am făcut o treabă foarte bună în urmă cu câteva săptămâni şi acum am făcut o treabă foarte bună aici", a spus Sinner. "Sunt foarte mândru de nivelul la care am jucat în toată această săptămână. Am fost în situaţii dificile, dar le-am gestionat cum trebuie. Vom încerca mereu să ne perfecţionăm, este cel mai important".

Sinner a câştigat acum trei turnee ATP 500 consecutive pe care le-a disputat (după, Beijing şi Viena la sfârşitul anului 2023).

Pe de alt parte, Facundo Diaz Acosta nu va uita niciodată ceea ce a reuşit duminică la Buenos Aires.

Beneficiarul de wild card, în vârstă de 23 de ani, l-a învins pe Nicolas Jarry, al treilea favorit, cu 6-3, 6-4, în finala IEB+ Argentina Open şi a cucerit primul său titlu în circuitul ATP.

"Încă nu-mi vine să cred", a declarat Diaz Acosta. "Am visat mult timp la acest moment împreună cu echipa mea, muncind din greu pentru a-l atinge".

Acosta s-a alăturat lui Rafael Nadal ca fiind singurii campioni stângaci din istoria turneului.