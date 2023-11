Novak Djokovic a intrat în grupul fanilor lui Sinner: italianul l-a ajutat pe liderul ATP să ajungă în semifinale la Turneul Campionilor

Jannik Sinner l-a învins pe Holger Rune în ultimul meci din Grupa A de la ATP Finals, falicitând calificarea lui Novak Djokovic în semifinale.

Italianul Jannik Sinner (locul 4 ATP) l-a învins pe Holger Rune (locul 10 ATP), scor 6-2, 5-7, 6-4.

Sinner era deja calificat în semifinale la Turneul Campionilor (ATP Finals), iar un succes al danezului Rune ar fi însemnat că Djokovic este eliminat.

Dar italianul și-a apărat corect șansele, l-a bătut pe Rune, iar Djokovic a terminat pe locul doi în grupă, calificându-se în semifinale.

Carota Boy, fanii lui Jannik Sinner, nu au lipsit de la meci, iar glumele au apărut imediat după victoria lui Sinner: "Novak Djokovic este oficial un Carota Boy după victoria lui Jannik Sinner în fața lui Holger Rune".

Novak Djokovic is officially a Carota Boy after Jannik Sinner's win over Holger Rune 🥕 pic.twitter.com/EdYCDPxrDZ