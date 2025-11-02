”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 10:58
154 citiri
”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
Jannik Sinner FOTO X Sinnertimes

Italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, și canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP), câștigătorii semifinalelor de sâmbătă, se vor întâlni, astăzi (duminică), pentru titlu la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP.

În penultimul act, jucătorul canadian, aflat în creștere de formă, l-a învins pe kazahul Aleksandr Bublik (16 ATP), cu 7-6 (7/3), 6-4, și va disputa a doua sa finală la un Masters 1.000. El își va asigura un loc la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie) dacă îl va învinge pe Sinner, expeditiv în fața germanului Alexander Zverev, cu 6-0, 6-1, numărul trei mondial și deținătorul titlului.

Auger-Aliassime l-a depășit pe italianul Lorenzo Musetti în clasament pentru a urca provizoriu pe locul 8 și ultimul care asigură calificarea la prestigioasa competiție de final de sezon.

La Madrid, în 2024, el a pierdut prima sa finală la un Masters 1.000 în fața rusului Andrei Rublev, din cauza 'unui exces de nervozitate', după cum a relatat la conferința de presă de sâmbătă.

La rândul său, Zverev, deținătorul titlului la Paris, a cedat în fața cvadruplului laureat de Mare Șlem, care va încerca duminică să-și adjudece un prim titlu în capitala Franței și și-ar putea recăpăta poziția de nr.1 mondial.

Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei...
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
Cătălin Drulă și-a exprimat deja dorința de a ajunge primar al Capitalei. Fostul lider al USR vrea să continue proiectele începute de către Nicușor Dan. Însă, Ziare.com l-a provocat pe...
#Jannik Sinner, #semifinala, #ATP Paris, #Alexander Zverev , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
  2. ”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
  3. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  4. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  5. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  6. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
  7. Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"
  8. Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul
  9. Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”
  10. FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj