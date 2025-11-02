”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist

Italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, și canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP), câștigătorii semifinalelor de sâmbătă, se vor întâlni, astăzi (duminică), pentru titlu la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP.

În penultimul act, jucătorul canadian, aflat în creștere de formă, l-a învins pe kazahul Aleksandr Bublik (16 ATP), cu 7-6 (7/3), 6-4, și va disputa a doua sa finală la un Masters 1.000. El își va asigura un loc la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie) dacă îl va învinge pe Sinner, expeditiv în fața germanului Alexander Zverev, cu 6-0, 6-1, numărul trei mondial și deținătorul titlului.

Auger-Aliassime l-a depășit pe italianul Lorenzo Musetti în clasament pentru a urca provizoriu pe locul 8 și ultimul care asigură calificarea la prestigioasa competiție de final de sezon.

La Madrid, în 2024, el a pierdut prima sa finală la un Masters 1.000 în fața rusului Andrei Rublev, din cauza 'unui exces de nervozitate', după cum a relatat la conferința de presă de sâmbătă.

La rândul său, Zverev, deținătorul titlului la Paris, a cedat în fața cvadruplului laureat de Mare Șlem, care va încerca duminică să-și adjudece un prim titlu în capitala Franței și și-ar putea recăpăta poziția de nr.1 mondial.

