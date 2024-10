Sinner - Djokovic, finală de vis în circuitul ATP. Ce performanță a bifat liderul mondial

Tenismanul italian Jannik Sinner s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, după ce l-a învins pe cehul Tomas Machac (33 ATP) cu 6-4, 7-5, astfel că e sigur că va încheia anul ca lider al clasamentului ATP.

Sinner a făcut doar 12 erori neforţate în acest meci, în timp ce Machac, care i-a eliminat anterior pe americanul Tommy Paul (13 ATP) şi pe spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP), a totalizat 36.

Pentru Sinner va fi a treia finală Masters din acest an, după cele de la Cincinnati şi Miami, şi a şasea din carieră.

Aceasta a fost a 64-a victorie a italianului în acest sezon, în care are doar şase înfrângeri, fiind cel mai bun bilanţ în circuitul masculin în acest an, egalându-l pe cel din 2023. Sinner a câştigat două turnee de Mare Şlem în acest an, Australian Open şi US Open.

În finală, Sinner îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic, numărul patru mondial, victorios în faţa americanului Taylor Fritz (7 ATP) cu 6-4, 7-6 (8/6), după aproape două ore de joc (1 h 56 min).

Meciul a fost unul foarte echilibrat, cu un singur break realizat, aparţinând sârbului de 37 de ani.

Djokovic, care a câştigat acum 11 meciuri din tot atâtea jucate contra lui Fritz, a salvat o minge de set în tiebreak, la 6-5 pentru american.

Campionul olimpic de la Paris nu a mai jucat o finală în circuitul profesionist din iulie, de la înfrângerea sa în ultimul act la Wimbledon. Djokovic are 4-3 în confruntările cu Sinner, dar le-a pierdut pe ultimele două, una fiind o semifinală la Australian Open, în ianuarie.

