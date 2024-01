Cel mai greu adversar posibil pentru Djokovic în semifinala de la Australian Open

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner, locul 4 mondial, s-a calificat, marţi, pentru prima oară în carieră, în semifinale la Australian Open.

Sinner a trecut de rusul Andrei Rublev, locul 5 mondial, scor 6-4 7-6 (5) 6-3.

Meciul a durat două ore şi 40 de minute.

În semifinale, a doua de grand slam după cea de anul trecut de la Wimbledon, Sinner va evolua cu numărul 1 mondial, sârbul Novak Djokovic.

Este cel mai greu adversar posibil pentru Djokovic, în condițiile în care a fost învins de două ori de Sinner la finalul lui 2023, la Turneul Campionilor și în Cupa Davis.

Mai mult, Sinner e singurul tenismen de la AO 2024 care n-a pierdut încă vreun set.

The ONLY man yet to drop a set at the #AusOpen

Jannik Sinner, everybody 👏 pic.twitter.com/FH07PVnqP2