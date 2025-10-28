Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:10
509 citiri
Laila Hasanovic FOTO Instagram

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe germanul Alexander Zverev.

Sinner (24 ani), principalul favorit al competiției din capitala austriacă, pe care a mai câștigat-o în 2023, s-a impus după două ore și jumătate de joc în fața lui Zverev, cap de serie numărul 2.

Italianul, care avut o prestație solidă pe parcursul acestei săptămâni, necedând niciun set până în finala de duminică, și-a trecut în palmares al patrulea titlu din acest sezon și al 22-lea din cariera sa.

Jannik Sinner a devenit cu această ocazie primul jucător care a disputat opt finale consecutive în circuitul ATP, performanță pe care a reușit-o ultima oară sârbul Novak Djkovic, în urmă cu un deceniu.

La Viena, Jannik Sinner a fost susținut din tribune și de noua sa iubită, fotomodelul Laila Hasanovic. De origine bosniacă, aceasta a fost finalistă la Miss Danemarca în 2019. De asemenea, din 2023, Laila a fost iubita lui Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, relație terminată la începutul anului 2025.

