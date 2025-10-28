Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe germanul Alexander Zverev.

Sinner (24 ani), principalul favorit al competiției din capitala austriacă, pe care a mai câștigat-o în 2023, s-a impus după două ore și jumătate de joc în fața lui Zverev, cap de serie numărul 2.

Italianul, care avut o prestație solidă pe parcursul acestei săptămâni, necedând niciun set până în finala de duminică, și-a trecut în palmares al patrulea titlu din acest sezon și al 22-lea din cariera sa.

Jannik Sinner a devenit cu această ocazie primul jucător care a disputat opt finale consecutive în circuitul ATP, performanță pe care a reușit-o ultima oară sârbul Novak Djkovic, în urmă cu un deceniu.

La Viena, Jannik Sinner a fost susținut din tribune și de noua sa iubită, fotomodelul Laila Hasanovic. De origine bosniacă, aceasta a fost finalistă la Miss Danemarca în 2019. De asemenea, din 2023, Laila a fost iubita lui Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, relație terminată la începutul anului 2025.

Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher! Laila Hasanovic sorgt beim Erste Bank Open in Wien für Aufsehen. https://t.co/jnoZoG1ScJ pic.twitter.com/kY0CyPHaFQ — Kronen Zeitung (@krone_at) October 27, 2025

