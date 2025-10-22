Jannik Sinner, pus la zid de compatrioți: ”Gândeşte-te bine! Noi te iubim, tu ne iubeşti?”

Presa italiană a deplâns, marţi, decizia numărului doi mondial Jannik Sinner de a nu apăra culorile ţării sale în faza finală a Cupei Davis, la Bologna.

„Sinner, gândeşte-te bine! Tricoul azzurro contează”, titrează marţi La Gazzetta dello Sport, care dedică prima pagină acestui subiect. Acelaşi mesaj apare şi în cotidianul La Stampa: „Italia, nu, mulţumesc. Jannik, noi te iubim, tu ne iubeşti?”

Numărul doi mondial a renunţat luni la competiţie, în timp ce faza finală se va disputa pentru prima dată în Italia, echipa italiană fiind de două ori campioană en titre (câştigătoare în 2023 şi 2024).

La sfârşitul sezonului, Sinner preferă turneul de la Viena, apoi, dacă nu vor apărea surprize, Rolex Paris Masters, înainte de a-şi apăra titlul la Masters de la Torino (9-16 noiembrie), a cărui finală este programată cu două zile înainte de începerea Cupei Davis. „Anul acesta, echipa mea şi cu mine am luat această decizie. Este dificil să nu particip la Cupa Davis, dar, pe de altă parte, obiectivul după Torino este să încep cu dreptul în Australia (16 ianuarie-1 februarie 2025)”, a explicat el, întrebat de Sky Sports.

Şi a adăugat: „O săptămână în plus poate părea nesemnificativă, dar nu este cazul, deoarece este foarte important să ne pregătim timp de o săptămână în plus”

Deşi lipsită de vedeta sa, Italia va alinia totuşi o echipă foarte competitivă împotriva Austriei în sferturile de finală. Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini şi specialiştii în dublu Simone Bolelli şi Andrea Vavassori vor fi prezenţi. Totuşi, acest lucru nu atenuează furia de cealaltă parte a Alpilor.

„Este o adevărată palmă pentru lumea sportului italian. Nu înţeleg când vorbeşte despre o alegere dificilă. Vorbim despre a juca tenis, nu despre a merge la război”, a criticat fostul mare jucător de tenis Nicola Pietrangeli, dublu câştigător al Roland-Garros (1959 şi 1960), citat de La Gazzetta dello Sport. „Când vine vorba de Cupa Davis, este cel mai important lucru; obiectivul oricărui sportiv este să poarte tricoul echipei naţionale italiene. Dar, din păcate, vorbesc despre o altă epocă. Sper că jucătorii nu vor merge să joace în altă parte în timpul Cupei Davis. Astăzi, lumea este plină de bani şi se lasă deoparte sentimentele.”

Jurnalistul Gianni Valenti, de la La Gazzetta, aduce exemplele „campionilor” Rafael Nadal şi John McEnroe, care „au câştigat acest trofeu de cinci ori. Şi au jucat mereu la această Cupă, chiar într-o perioadă mai epuizantă decât cea de astăzi”.

Înfruntând Republica Cehă în sferturi, Spania va putea conta pe prezenţa numărului unu mondial Carlos Alcaraz, în timp ce Franţa, care va înfrunta Belgia, se va baza pe Ugo Humbert şi Arthur Rinderknech.

