Cât de afectat e Jannik Sinner de scandalul de dopaj: ”Am crezut că s-a încheiat”

Tenismanul italian Jannik Sinner, nr. 1 mondial, a declarat vineri că nu se simte în largul său din cauza cazului de dopaj în care este implicat şi pe care îl considera încheiat, dar este pregătit să joace primul său meci la ATP Masters 1000 de la Shanghai, scrie AFP.

''Nu este o situaţie în care să mă simt în largul meu, asta e sigur, pentru că am crezut că s-a încheiat şi atunci nu este uşor'', a declarat Sinner la conferinţa de presă dinaintea debutului său contra japonezului Taro Daniel.

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a găsit nevinovat pe Sinner, după ce a fost testat pozitiv de două ori la clostebol, un steroid anabolizant, dar săptămâna trecută Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a anunţat că a făcut apel la această decizie şi cere o suspendare de doi ani pentru campionul italian.

În plină polemică, Sinner, 23 ani, a jucat miercuri finala la ATP 500 de la Beijing, pierdută în faţa spaniolului Carlos Alcaraz.

Italianul a susţinut că substanţa interzisă a ajuns în corpul său prin o contaminare de către un membru al staff-ului său, care l-a masat fără mănuşi deşi avea o mică rană la mână, tratată cu un spray care conţinea clostebol şi care se găseşte la vânzare în farmacii.

''Am avut trei audieri, care au mers în direcţia mea, ceea ce a fost un lucru bun, dar acum vom vedea ce se va întâmpla. Dar sunt optimist că lucrurile vor fi pozitive'', a mai spus Sinner, campion în acest an la Australian Open şi US Open.

La Shanghai, Sinner a fost eliminat în optimi de finală la ediţia din 2023.

