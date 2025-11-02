Schimbare de lider în clasamentul ATP, după finala de la Paris

Duminica, 02 Noiembrie 2025
Jannik Sinner FOTO X

Italianul Jannik Sinner a obţinut duminică o victorie cu dublă semnificaţie la Rolex Paris Masters: el a câştigat al cincilea titlu ATP Masters 1000 şi a revenit pe locul 1 în clasamentul mondial.

Dând dovadă de calmul şi precizia care îl caracterizează, italianul în vârstă de 24 de ani a învins în finală un Felix Auger-Aliassime plin de energie, cu 6-4, 7-6 (4), asigurându-şi primul titlu la turneul francez ATP Masters 1000.

Datorită parcursului său impecabil la Paris, Sinner a devenit primul jucător care a câştigat un titlu la acest nivel fără să piardă niciun set după Carlos Alcaraz la Indian Wells în 2023, extinzând în acelaşi timp seria sa de victorii indoor la 26 de meciuri.

„Este extraordinar, sincer, a fost o finală foarte intensă şi amândoi ştiam ce era în joc”, a declarat Sinner după victoria sa într-o oră şi 52 de minute.

„Sunt extrem de fericit, ultimele două luni au fost uimitoare. Încercăm să lucrăm la anumite aspecte şi acest rezultat mă face incredibil de fericit. Un alt titlu în acest an... A fost un an uimitor, indiferent de ce se va întâmpla la Torino”, a mai spus Sinner, referindu-se la Turneul Campionilor.

