Jannik Sinner a câștigat "un munte de bani" și o rachetă de aur! "Aș minți să spun asta..."

La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur.

„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici”.

Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediţie şi a primit o rachetă de tenis din aur, în condiţiile în care urma să se retragă din activitate câteva săptămâni mai târziu.

What a week 🏆 Loved playing here, incredible atmosphere, and always a pleasure to share the court with you, @carlosalcaraz 🤝🏻 Thank you all for the support ❤️ #SixKingsSlam @RiyadhSeason pic.twitter.com/Opm04kswhC — Jannik Sinner (@janniksin) October 18, 2025

