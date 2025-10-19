Jannik Sinner a câștigat "un munte de bani" și o rachetă de aur! "Aș minți să spun asta..."

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 08:32
Jannik Sinner a câștigat "un munte de bani" și o rachetă de aur! "Aș minți să spun asta..."
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur.

„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici”.

Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediţie şi a primit o rachetă de tenis din aur, în condiţiile în care urma să se retragă din activitate câteva săptămâni mai târziu.

#Jannik Sinner, #six kings slam, #carlos alcaraz, #finala , #stiri tenis
