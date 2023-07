Premieră în istoria turneului de la Wimbledon. Accesoriul cu care elevul lui Darren Cahill a șocat asistența FOTO

Tenismanul italian Jannik Sinner, ocupantul locului opt în clasamentul ATP, a debutat cu dreptul la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, învingându-l în trei seturi simetrice, 6-2, 6-2, 6-2, pe argentinianul Juan Manuel Cerundolo, într-o partidă din primul tur, disputată luni pe terenul central de la All England Club.

Sinner (21 de ani), elevul lui Darren Cahill, care a atins anul trecut sferturile de finală la Wimbledon, după ce l-a eliminat în optimi pe spaniolul Carlos Alcaraz la capătul unui meci memorabil, va înfrunta în turul secund un alt argentinian, Diego Schwartzman (locul 98 mondial).

Sinner s-a remarcat și prin faptul că a oferit o premieră în istoria turneului de la Wimbledon, el primind aprobarea de la organizatori, dar și de la ITF și ATP, de a purta o geantă a unui producător celebru, în speță Gucci.

Jannik Sinner was the first player to carry a luxury logo-ed bag made by a high-fashion brand on a #Wimbledon court, as per Gucci.

Gucci had to work with Jannik's team for approvals from ITF, ATP & Wimbledon, to follow the strict requirements & the Championships' dress code. pic.twitter.com/UmZFftIb7o