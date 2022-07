Un japonez a dat 10.000 de euro pentru patru nopți la Untold. Ce beneficii va avea în apartamentul exclusivist pe care l-a închiriat

Un turist din Japonia a închiriat un apartament exclusivist cu 10.000 de euro, în Cluj-Napoca, preț plătit pentru patru nopți de cazare.

Un hotel construit recent în Cluj-Napoca va avea timp de 6 zile, între 3 și 8 august, tematică UNTOLD, devenind primul hotel tematic din România. Oaspeții cazați vor avea acces la petreceri exclusiviste cu DJ, evenimente culinare inedite, cocktail bars cu băuturi special create pentru eveniment.

Cea mai spectaculoasă cameră a hotelului a fost închiriată de un japonez, care a plătit 10.000 de euro pentru patru nopți de cazare. Printre surprizele pregătite de organizatori pentru turistul japonez se numără amplasarea unui pupitru de DJ în cameră.

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc, în 2022, între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. Potrivit organizatorilor, la UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote și mulți alții.

