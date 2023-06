Ce a făcut japoneza descalificată pentru că a lovit un copil de mingi la Roland Garros VIDEO

Japonezele Miyu Kato și Aldila Sutjiadi au fost descalificate în setul al doilea al confruntării cu perechea Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo, de la Roland Garros.

Motivul? O minge trimisă absolut neintenționat de Miyu Kato după încheierea unui joc a lovit un copil de mingi. Fata a început să plângă, iar arbitrul de scaun a decis descalificarea perechii japoneze, în special după insistențele lui Bouzkova și Sorribes Tormo.

Miyu Kato a început la rândul ei să plângă, fiind evidentă marcată de acest eveniment.

Bouzkova și Tormo câștigaseră primul set cu 7-6, dar japonezele aveau 3-1 în setul al doilea.

Decizia a fost exagerată în opinia multora, în contextul în care e limpede că nipona nu a avut niciun moment intenția să apeleze la un gest nesportiv. Cu toate acestea, extrem de fair-play, jucătoarea din Japonia și-a acceptat greșeala, oferind o adevărată lecție.

"Aș vrea să îi ofer cele mai sincere scuze copilului de mingi. Vreau să îmi cer scuze față de ea, dar și față de colega mea, Aldila și față de suporterii mei. A fost o greșeală nefericită, total neintenționată. Ca rezultat, am fost descalificată și mi s-a retras premiul în bani și punctele aferente. Vreau să le mulțumesc tututor pentru susținere și pentru mesaje", a scris Kato pe Twitter.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT