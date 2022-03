Peste 60.000 de japonezi au donat 17,4 milioane de dolari pentru Ucraina. De unde vine jumătate din sumă

Peste 60.000 de oameni din Japonia au donat aproape două miliarde de yeni, adică 17,4 milioane de dolari. Donațiile au fost făcute după ce ambasadorul Ucrainei în Țara Soarelui-Răsare a lansat un apel umanitar.

Ambasadorul Ucrainei în Japonia, Sergiy Korsunsky, spune, pentru asahi.com, că donațiile au venit după ce ambasada a deschis un cont bancar în data 25 februarie ca să solicite sprijin financiar umanitar din partea niponilor.

”O viață normală în Ucraina a fost distrusă. (...) Școlile, spitalele și agențiile administrative au fost avariate. Va fi nevoie de o sumă enormă de bani pentru reconstrucție” a adăugat Sergiy Korsunsky, potrivit sursei citate.

Jumătate din sumă a fost donată de miliardarul japonez Hiroshi Mikitani, fondatorul și CEO-ul Rakutan, o companie specializată în comerț electronic și servicii online. Acesta i-a scris, zilele trecute, pe Twitter, președintelui Ucrainei, anunțându-l de donație.

”Consultându-ne cu familia mea, noi familia Mikitani, am decis să donăm 1 miliard de yeni Ucrainei”, a scris Mikitani, anunță https://www.independent.co.uk/asia/east-asia/hiroshi-mikitani-ukraine-russia-invasion-b2024683.html.

Despre donațiile japonezilor amintește și jurnalista americană Michelle Ye Hee Lee, șefa biroului din Tokyo a publicației Washinghton Post, care acoperă evenimentele din Japonia și Coreea.

