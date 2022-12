Cea mai controversată fază a Campionatului Mondial. A depășit sau nu mingea linia de fund? Decizia luată de VAR

Selecţionata Japoniei a învins echipa Spaniei cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dar ambele formaţii s-au calificat în optimile de finală.

Japonia a produs o nouă surpriză la Cupa Mondială, prin golurile marcate de Ritsu Doan (48) şi Ao Tanaka (53), revenind, ca şi la meciul cu Germania, după ce a fost condusă prin golul înscris de Alvaro Morata (7).

Spania, care a tremurat pentru calificare câteva minute (cât a condus Costa Rica pe Germania), şi-a văzut interesul, terminând pe locul secund şi având un culoar favorabil în continuare către fazele superioare.

''Samuraii albaştri'' au avut prima ocazie, dar Ito a tras pe lângă poartă din unghi (8).

Campioana mondială din 2010 a a ameninţat mai întâi prin Morata (9), dar lovitura sa de cap a fost prinsă de Gonda, după care atacantul lui Atletico Madrid a înscris cu capul din centrarea lui Azpilicueta (11).

Acelaşi Morata (23) a fost periculos în careul nipon, dar Gonda a fost la post.

Jocul a fost destul de confuz în continuare, fără faze notabile până la pauză.

În debutul reprizei secunde, Japonia a reuşit egalarea (48), prin Ritsu Doan, cu un şut din marginea careului, după o minge pierdută de Balde. La scurt timp, asiaticii au marcat şi al doilea gol, la o fază tratată cu superficialitate de iberici: Ito a trimis o minge prin faţa porţii, la care Unai Simon nu a ajuns, Mitoma a recentrat practic de dincolo de linia de fund, iar Tanaka a împins mingea în plasă (51), când spaniolii erau ocupaţi cu protestele. În cele din urmă arbitrajul video a considerat că mingea nu ar fi depăşit linia de fund cu toată circumferinţa sa şi golul a fost acordat.

