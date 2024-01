Cutremur de 7,5 grade produs în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami VIDEO

Alertă de tsunami a fost emisă luni, în Japonia, după ce un cutremur de 5,7 şi un al doilea de 7,5 au fost înregistrate în centrul ţării de către centrul meteorologic japonez.

Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul de 7,5 a fost urmat la nici 10 minute de o replică de 6.2.

Agenţia meteorologică japoneză a emis o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă vestice din regiunile Ishikawa, Niigata şi Toyama.

Potrivit agenţiei meteorologice, se crede că valuri cu o înălţime de până la 5 metri ar putea ajunge la Noto, în prefectura Ishikawa.

Valuri de peste 1 metru înălţime au lovit coasta oraşului Wajima din regiunea Ishikawa, a raportat postul NHK.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4