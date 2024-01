Cutremurul produs în Japonia în prima zi din an. Cel puțin șase morți și zeci de persoane rănite

Drum distrus în urma cutremurului in Japonia FOTO X/ Yamaan Shahid

Peste 45.000 de locuinţe fără curent electric în urma cutremuruluiPeste 45.700 de gospodării au rămas fără curent electric în prefectura Ishikawa din centrul Japoniei, după ce luni s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade, a anunţat marţi compania Hokuriku Electric Power. Cutremurul s-a soldat cu şase morţi în Ishikawa, iar zeci de persoane au fost rănite în alte patru prefecturi, printre care Toyama şi Niigata, a anunţat postul public de televiziune japonez NHK, citând spitale şi autorităţi locale, relatează CNN.

Ministerul Apărării a trimis 1.000 de militari pentru a ajuta la eforturile de salvare şi recuperare, a declarat luni ministrul Apărării, Minoru Kihara, reporterilor. Toate alertele de tsunami din Japonia au fost eliminate, potrivit site-ului Agenţiei meteorologice a ţării, marţi dimineaţă.

Avertizările au fost emise în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 care a lovit luni după-amiază centrul Japoniei.

Agenţia a emis imediat o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă din vestul ţării, iar primele valuri au fost raportate ca lovind coasta puţin peste 10 minute mai târziu.

Valuri tsunami de până la 1,2 metri au lovit o serie de zone de-a lungul coastei vestice a Japoniei. Avertizările de tsunami au fost ulterior eliminate.

În cadrul sistemului japonez de alertă de tsunami, valurile aşteptate mai mici de 1 metru intră sub incidenţa "recomandării de tsunami", în timp ce valurile aşteptate până la 3 metri intră sub incidenţa "avertismentului de tsunami", iar valurile aşteptate peste 5 metri intră sub incidenţa "avertismentului de tsunami major".

