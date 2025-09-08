Angajații niponi se plâng șefilor că turiștii străini le dau bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia”

Tot mai mulți turiști străini oferă bacșiș pentru serviciile de la restaurante, în Japonia, lucru ce a produs confuzie și dezbatere în rândul localnicilor.

Bacșișurile nu sunt o practică obișnuită în Japonia, potrivit asahi.com.

Se pare că un lanț de restaurante cu specific tradițional japonez, care operează 20 de locații la nivel național, și-a modificat procedurile după ce angajații au spus că li s-au oferit bacșișuri de la turiști străini și că nu au știut cum să reacționeze la acest gest.

Prin februarie 2024, lanțul de restaurante a început să instaleze „cutii pentru bacșișuri” lângă casieriile din aproape toate locațiile sale.

Conform companiei, fiecare punct de vânzare colectează în prezent câteva zeci de mii de yeni sub formă de bacșișuri lunar.

„În Japonia, unde nu există o cultură a bacșișului, angajații devin confuzi. Când restaurantul este aglomerat, este dificil pentru personal să răspundă individual, așa că am amplasat cutiile ca o soluție”, a spus un oficial al companiei.

Compania trece bacșișurile colectate la „venituri diverse”, iar numerarul este utilizat pentru beneficiile angajaților.

Chiar și așa, unii clienți au fost nemulțumiți de cutiile pentru bacșiș.

„Nu vrem să fie introdusă cultura bacșișului în Japonia”, au declarat ei furioși.

De asemenea, cutiile cu bacșișuri au devenit și subiect de dezbatere pe rețelele sociale, iar unii oameni se întreabă dacă „restaurantul ia banii dați pentru personal?”.

Ads

„Bani pentru ceai”

Conform lui Yoshiyuki Ishizaki, profesor la Școala Postuniversitară a Universității Ritsumeikan, cu expertiză în marketing turistic, Japonia avea un obicei similar bacșișului înainte de Al Doilea Război Mondial.

Oaspeții hanurilor dădeau „bani pentru ceai” membrilor personalului, spune profesorul.

Apoi, practica a fost înlocuită cu „taxe de servicii” fixe în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din anul 1964.

Atunci hotelurile au adoptat o taxă de serviciu de 10%, în timp ce hanurile tradiționale ryokan s-au mulțumit cu 15%. Chiar și în prezent, unele restaurante de lux au o taxă fixă de serviciu.

În SUA, unde bacșișul este atât de normal, restaurantele atribuie de obicei chelneri specifici fiecărei mese. Astfel, bacșișul oferit la sfârșitul mesei devine venitul personal al chelnerului.

Deși mărimea bacșișului se bazează pe calitatea serviciilor, susținătorii sistemului afirmă că acesta ajută la motivarea personalului.

Ads

Și Chibo, un lanț de restaurante specializate în clătite sărate „okonomiyaki”, a introdus un sistem de bacșiș în locațiile sale de lux în 1992, după extinderea din vestul Japoniei. Totuși, clienții nu au folosit sistemul și a fost imediat desființat.

Pentru a ușura acordarea bacșișului, Dinii Inc., cu sediul la Tokyo, un furnizor de sisteme mobile de comenzi pentru restaurante, a dezvoltat un program care permite clienților să adauge bacșișuri pe lângă facturi, primul de acest fel din industria japoneză.

Compania a introdus funcția în luna iunie și permite adăugarea a până la 25% din nota de plată ca bacșiș prin intermediul aplicației. Acest sistem este disponibil în circa 900 de restaurante sau localuri din toată țara.

Conform Dinii, principalii utilizatori ai acestei funcții de bacșiș sunt turiștii străini, iar utilizarea ei este foarte ridicată în zonele turistice.

Proprietarul Yakitori Smith, un lanț de restaurante cu sediul în Osaka specializat în frigărui de pui la grătar, spune că este optimist cu privire la sistemul Dinii.

Ads

„Îi face pe angajații noștri să se simtă motivați și creează o atmosferă plină de viață în restaurantele noastre, lucru pe care îl apreciem foarte mult”, a mărturisit el.

Potrivit proprietarului, bacșișurile sunt folosite pentru reuniunile membrilor personalului.

Profesorul Yoshiyuki Ishizaki mai spune că multe restaurante frecventate de turiștii străini au ajuns în stadiul în care nu au de ales decât să decidă ce să facă cu bacșișul.

Muncitorii din industria alimentară se luptă cu salariile mici, iar restaurantele suferă de lipsă de personal.

Potrivit sondajului de bază privind structura salarială din iunie 2024, realizat de Ministerul Muncii, salariul mediu lunar în sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică a fost de 269.500 de yeni (1.832 de dolari), cel mai mic dintre toate industriile.

„În țările occidentale, serviciile sunt considerate ceva pentru care plătești. În Japonia, există o rezistență psihologică la stabilirea unui preț pentru ospitalitate, ceea ce este de înțeles”, a adăugat Ishizaki.

Tot profesorul mai spune că productivitatea muncii nu se va modifica dacă țara continuă să creadă că astfel de servicii trebuie să rămână gratuite.

„În mod ideal, companiile ar trebui să includă costurile serviciilor în prețurile lor și să se asigure că profiturile sunt distribuite în mod corespunzător angajaților”, a mai spus expertul în marketing turistic.

Ads