Imagine virală la Germania - Japonia: mesajul unui fan japonez pentru șeful lui FOTO

Selecţionata Japoniei a produs a doua mare surpriză a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în Grupa E.

Nemții au deschis scorul prin Gundogan în prima repriză, iar asiaticii au marcat de două ori după pauză, prin Doan și Asano și au câștigat partida.

Pentru Germania urmează derby-ul cu Spania, iar Japonia va juca împotriva naționalei din Costa Rica.

În tribunele stadionului Khalifa din Doha, fanii japonezi au făcut spectacol. Iar unul dintre aceștia a avut un mesaj pentru șeful lui: "Dragă șefule, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat liber două săptămâni".

