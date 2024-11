Un incendiu puternic a izbucnit marţi, 26 noiembrie, într-o instalaţie a agenţiei spaţiale japoneze în timpul testării unei rachete de tip Epsilon S cu combustibil solid, potrivit unor imagini difuzate de postul public de televiziune NHK, relatează AFP.

Incidentul a avut loc în departamentul izolat Kagoshima, în sudul Japoniei.

Mingi de foc şi fum alb s-au ridicat către ora locală 8.30 (1.30, ora României) de la Centrul Spaţial Tanegashima, potrivit acestor imagini.

