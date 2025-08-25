Japonia a inaugurat prima sa centrală osmotică. Ce este energia osmotică și cum funcționează?

Luni, 25 August 2025, ora 21:47
Japonia a inaugurat prima sa centrală osmotică. Ce este energia osmotică și cum funcționează?
Orașul Fukuoka, din sud-vestul Japoniei, găzduiește prima centrală osmotică din țară/FOTO:X@0327tnumata

Folosind diferența de salinitate dintre apa dulce și cea sărată, Japonia testează o sursă de energie curată, constantă și promițătoare – chiar dacă, deocamdată, în format modest.

Orașul Fukuoka, din sud-vestul Japoniei, găzduiește prima centrală osmotică din țară și doar a doua de acest tip din lume. Noua instalație, concepută pentru a furniza energie unei stații de desalinizare care alimentează cu apă potabilă orașul și zonele învecinate, marchează un pas concret spre diversificarea surselor regenerabile, scrie The Guardian.

Centrala are o capacitate de aproximativ 880.000 de kilowați-oră pe an — suficient pentru a alimenta aproximativ 220 de gospodării japoneze, potrivit profesorului Ali Altaee, cercetător la University of Technology Sydney (UTS), specializat în resurse alternative de apă.

Deși se află într-un stadiu incipient de aplicare, energia osmotică prezintă un avantaj major față de alte forme de energie regenerabilă: funcționează neîntrerupt, indiferent de condițiile meteorologice sau de variațiile vântului și ale soarelui. Acest tip de energie se bazează pe un proces natural, osmoza, care permite un flux constant de apă – și, implicit, de energie – 24 de ore din 24.

Ce este energia osmotică?

Energia osmotică valorifică osmoza – fenomenul natural prin care apa trece, printr-o membrană semipermeabilă, dintr-o zonă cu salinitate mai mică spre una cu salinitate mai mare, în încercarea de a echilibra concentrațiile.

În termeni simpli, dacă separăm într-un vas apa dulce de cea sărată printr-o membrană specială, moleculele de apă vor migra spre partea cu apă sărată. Acest flux poate fi exploatat energetic.

Centralele osmotice plasează apă dulce și apă sărată de o parte și de alta a unei membrane. Apa dulce pătrunde spre partea cu apă sărată, generând presiune. Această presiune este folosită pentru a pune în mișcare o turbină conectată la un generator.

În centrala din Fukuoka, sunt utilizate fie apă dulce, fie ape uzate tratate, pe partea „curată”, și apă de mare – mai exact, saramură rezultată din desalinizare – pe partea sărată. Alegerea saramurii mărește diferența de salinitate și, implicit, potențialul energetic.

Unde mai este folosită această tehnologie?

Prima centrală de acest tip a fost inaugurată în 2023 în Mariager, Danemarca, de către compania SaltPower. Centrala din Japonia este mai mare, dar ambele funcționează la capacități comparabile, explică dr. Altaee.

Proiecte demonstrative au mai fost testate în Norvegia și Coreea de Sud. Universitatea Tehnologică din Sydney a avut propriul prototip, însă programul a fost oprit în perioada pandemiei. Cu toate acestea, cercetătorii australieni au participat la construirea unor prototipuri similare în Spania și Qatar.

Ce dificultăți există?

Chiar dacă principiul este simplu, aplicarea la scară largă rămâne o provocare. Prof. Sandra Kentish, de la Universitatea din Melbourne, atrage atenția asupra pierderilor energetice generate de pomparea apei și de frecarea cu membranele.

„În timp ce amestecarea apei dulci cu cea sărată eliberează energie, o parte semnificativă se pierde prin procesele auxiliare – în special pomparea și trecerea prin membrane”, explică ea.

Totuși, progresul tehnologic – în special în ceea ce privește eficiența membranelor și a pompelor – reduce aceste pierderi. Un alt avantaj al centralei din Fukuoka este utilizarea saramurii concentrate, care mărește diferența osmotică și eficiența energetică.

Ce potențial are această tehnologie?

Deși deocamdată modest ca impact, proiectul japonez este o demonstrație tehnologică valoroasă, care ar putea deschide calea pentru implementări mai ample.

Dr. Altaee consideră că, în Australia, proiectul de la UTS ar putea fi reluat dacă ar beneficia de finanțare guvernamentală. „Avem lacuri sărate în New South Wales și în zona metropolitană Sydney, iar expertiza necesară există deja”, afirmă el.

Energia osmotică nu va înlocui, cel mai probabil, sursele principale de energie, dar ar putea deveni un element-cheie în mixul energetic al viitorului, în special pentru alimentarea infrastructurii de desalinizare sau a unor zone izolate.

