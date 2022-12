A fost sau n-a fost? Ce spun regulamentul, tehnologia și FIFA în cazul golului marcat de Japonia împotriva Spaniei

Japonia a câștigat cu 2-1 meciul cu Spania și s-a calificat în optimile Mondialului de pe primul loc în grupă, urmând a întâlni Croația în optimi.

Al doilea gol al japonezilor a fost marcat de Ao Tanaka după o centrare a lui Kaoru Mitoma. Mingea pare a fi depășit în întregime spațiul de joc în momentul în care a fost trimisă în fața porții.

Decizia de a acorda golul i-a înfuriat pe fani și mulți experți de la televiziuni, inclusiv fostul arbitru englez Mark Clattenburg, au apreciat că mingea a depșit linia porții. Însă arbitri din camera VAR au analizat faza și au decis să acorde golul Japoniei. O decizie care nu a fost încă lămurită de FIFA:

Ce spune regulamentul: "Mingea este afară din joc atunci când depșește linia de margine sau de poartă cu întreaga circumferință". Cu alte cuvinte, în cazul golului marcat de Japonia, chiar dacă mingea pare a fi depșit milimetric suprafața de joc, trebuie luată în calcul extremitatea balonului și trasată o linie perpendiculară pe linia de poartă.

Ce spune tehnologia: Goal Line Technology îi anunță pe arbitri dacă mingea a intrat cu toată circumferința în poartă, dar acest sistem e valabil doar pentru linia porții. Pentru celelalte tușe nu există un astfel de sistem. În cazul golul japonezilor, faza a fost analizată din camera VAR, din mai multe unghiuri.

Ce spune FIFA: Până în acest moment nu s-a publicat o imagine sau un video care să ateste că mingea trimisă de japonezi a rămas în teren.

Dezbaterea e în toi pe Internet, fiecare încercând să demonstreze de ce golul merita sau nu a fi anulat.

That Japan goal is not controversial. The whole of the ball does 𝗡𝗢𝗧 cross the line. The 𝗯𝗮𝘀𝗲 of the ball is not 𝗮𝗹𝗹 of the ball. The base of the ball 𝗶𝘀 out, the 𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲 of the ball 𝗶𝘀𝗻’𝘁. It’s marginal, but it’s correct ✅ pic.twitter.com/2vfu42rOwm — Matchday365 (@Matchday365) December 1, 2022

And thus, the bird's eye view is the important angle of the Japan goal. Ads Here it is. Ball is in, it seems — barely, by millimeters. pic.twitter.com/pgm9ZURD16 — Henry Bushnell (@HenryBushnell) December 1, 2022

For all those saying Japan’s goal was out… pic.twitter.com/oqDildOvGI — Erfan / عرفان (@Eri1806) December 1, 2022

Japan’s goal was allowed to stand despite this happening in the build up 👀#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/FQFL3SXWMK — talkSPORT (@talkSPORT) December 1, 2022

For everyone saying the ball was out for the Japan goal pic.twitter.com/cNgSg8mIdI — 𝙹𝚊𝚖𝚒𝚎 (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 For WC) (@JamieBVB30) December 1, 2022

Ads