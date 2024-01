Modulul spaţial japonez ”SLIM” a aselenizat cu succes pe Lună, dar celulele solare nu produc energie. Comunicațiile au fost stabilite VIDEO

Modulul spaţial japonez SLIM a aselenizat cu succes pe Lună, în noaptea de vineri spre sâmbătă (ora japoneză), însă celulele solare ale modului nu produc energie, anunţă Agenţia Spaţială japoneză (JAXA), care a efectuat cu succes această operaţiune de înaltă precizie, iar o comunicare a fost stabilită, relatează AFP.

”SLIM a aselenizat pe Lună sâmbătă, la ora (locală) 0.20 (vineri, 17.20, ora României)”, a anunţat într-un comunicat Jaxa. ”Comunicaţiile au fost stabilite” după aselenizare, însă celulele solare ale modului ”nu produc energie”, a anunţat ea. Modulul spaţial japonez SLIM a reuşit, în noaptea de vineri spre sâmbătă să aselenizeze cu o precizie neeglată, a anunţat Jaxa. Bateriile modulului ar putea rezista doar câteva ore, în aceste condiții.

Modulul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), care orbita în jurul astrului nocturn de la sfârşitul lui decembrie, şi-a început coborârea cu aproximativ 20 de minute mai înainte, la o viteză de aproximativ 1.700 de metri pe secundă.

Acest modul nelocuit, de talie mică - 2,4 metri lungime, 1,7 metri lăţime şi 2,7 metri înălţime - urma nu doar să aselenieze, ci să să o facă într-o rază de 100 de metri de la ţinta sa, o rază considerată drept un grad ridicat de precizie. Din acest motiv, misiunea a fost denumită ”Moon Sniper”.

De obicei, dispozitivele lunare aselenizează la câţiva kilometri de ţinta lor, un lucru care poate complica misiuni de explorare. Aselenizarea este mai dificilă decât o aterizare pe asteroizi - o performanţă realizată deja, inclusiv de Jaxa -, deoarece gravitatea Lunii este mai puternică decâ pe mici corpuri cereşti.

Japan's first lunar module has landed on the Moon

The Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) announced that the #SLIM landing module has landed on the surface of the Moon. The status of the spacecraft is still being clarified. In the near future, the agency will report… pic.twitter.com/8HMWEMxUMx