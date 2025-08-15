Un om cât o armată. Povestea soldatului japonez care a continuat lupta timp de 30 de ani după sfârșitul războiului

Vineri, 15 August 2025
Ofițerul de informații japonez Hiroo OnodaFOTO:X@MarcellaDAngel6

În timp ce lumea marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru Hiroo Onoda, conflictul era departe de a se fi încheiat.

Vineri, 15 august, când se împlinesc 80 de ani de la Ziua Victoriei asupra Japoniei (VJ Day) – momentul în care împăratul Hirohito anunța capitularea necondiționată a țării în fața Aliaților – povestea acestui fost ofițer de informații rămâne una dintre cele mai neobișnuite și persistente relicve ale acelui conflict global.

Onoda, care avea doar 22 de ani când a fost trimis în misiune pe insula Lubang din Filipine, în decembrie 1944, a rămas în stare de luptă timp de aproape trei decenii, convins că Japonia nu se predase și că misiunea sa militară era încă în desfășurare.

O misiune fără termen limită

Instruit ca ofițer de informații, Onoda a primit un ordin clar: „să conducă operațiuni de gherilă și să nu moară”. Într-un interviu din 2010, el spunea: „Fiecare soldat japonez era pregătit să moară, dar eu primisem o misiune diferită. Dacă aș fi abandonat-o, aș fi trăit cu rușine.”

După ce forțele americane și filipineze au recucerit insula Lubang în 1945, majoritatea soldaților japonezi au fost fie uciși, fie capturați. Onoda însă, împreună cu alți trei camarazi, s-a retras în munții insulei, unde a început o luptă de gherilă care avea să continue mult după încheierea oficială a războiului.

Ignorând sfârșitul războiului

Izolat complet de evenimentele internaționale, Onoda nu a aflat niciodată de atacurile nucleare asupra Hiroshima și Nagasaki sau de proclamarea capitulării Japoniei. Pliantele aruncate din avioane care anunțau sfârșitul războiului au fost interpretate de el și de camarazii săi drept propagandă inamică.

Pe parcursul celor trei decenii, grupul a trăit din fructe sălbatice și alimente furate de la fermierii locali. Estimările indică faptul că aproximativ 30 de civili filipinezi au fost uciși în această perioadă – considerați de Onoda și colegii săi „inamici deghizați”.

În timp, ceilalți membri ai grupului au părăsit cauza – unul s-a predat în anii 1950, iar ceilalți doi au fost uciși. Până în anii ’70, Onoda era singurul supraviețuitor.

Un ordin revocat după 30 de ani

În pofida numeroaselor misiuni de căutare, apelurilor radio și tentativelor de contact, Onoda a refuzat constant să se predea. Abia în 1974, când fostul său comandant – devenit între timp librar – a fost adus pe insulă, Onoda a acceptat să încheie misiunea. Ordinul său fusese, în sfârșit, revocat oficial.

Atunci avea 52 de ani și preda, intacte, arma Arisaka, sabia și echipamentul militar.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos l-a grațiat pentru victimele cauzate în timpul rezistenței, iar la revenirea în Japonia, Onoda a fost întâmpinat ca un simbol al loialității și perseverenței – dar și cu un sentiment generalizat de uluire.

Un nou început, departe de front

Adaptarea la Japonia postbelică s-a dovedit dificilă. Onoda a plecat în Brazilia, unde a lucrat ca fermier pentru o perioadă. Ulterior, s-a reîntors în Japonia, unde a fondat o tabără de educație în natură pentru copii, în apropiere de Tokyo.

A murit în 2014, la vârsta de 91 de ani.

Întrebat, la revenirea sa în Japonia, ce a făcut în toți acei ani, răspunsul său a fost simplu: „Mi-am îndeplinit ordinul.”

„Vom reveni după tine”

Ultimele cuvinte ale comandantului său din 1944 i-au rămas întipărite în memorie: „Poate va dura trei ani, poate cinci… dar orice s-ar întâmpla, ne vom întoarce după tine.” Trei decenii mai târziu, această promisiune avea să fie îndeplinită – iar Onoda a ieșit din pădure, nu ca un prizonier de război, ci ca o figură istorică, într-unul dintre cele mai neobișnuite episoade ale secolului XX.

