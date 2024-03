”Experiment uman în masă”. Orașul futurist construit de Toyota la poalele muntelui Fuji își așteaptă primii locuitori VIDEO/FOTO

Planurile ambițioase de a construi un oraș utopic și durabil la poalele unui vulcan activ japonez sunt pe cale să fie finalizate.

Anunțat pentru prima dată în 2021, Toyota a muncit din greu la construcția orașului său Woven City, la doar câțiva kilometri de Muntele Fuji, pe insula Honshū, iar primii dintre cei 2.000 de locuitori preconizați ar trebui să se mute aici înainte de sfârșitul anului.

Vestea finalizării iminente a proiectului vine nu la mult timp după ce au fost împărtășite fotografii cu progresele înregistrate în proiectul mastodontului "oraș oglindă" The Line din Arabia Saudită, deși acestea nu sunt deloc singurele megaorașe aflate în prezent în construcție în întreaga lume.

Promovat ca un „experiment uman în masă”, Woven City va oferi Toyota un „laborator viu” pentru a testa prototipuri ale vehiculelor lor electrice, pe bază de energie regenerabilă și eficiente, denumite „E-palettes”.

Producătorul japonez de mașini se așteaptă să adune date din circulația acestor mașini fără șofer, care vor fi ghidate de senzori amplasați în semafoare, clădiri și drumuri.

Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă mai bine modelele atât ale traficului auto, cât și al celui pietonal.

De asemenea, se așteaptă ca Woven City să aibă "case inteligente" care să funcționeze aproape în întregime cu hidrogen, reducând emisiile, astfel încât locuința futuristă, cu prețul său uriaș de 7,8 miliarde de lire sterline, să fie cât mai sustenabilă și mai ecologică posibil.

