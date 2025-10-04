Sanae Takaichi, pe cale să devină prima femeie premier al Japoniei. Este o admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher

Partidul Conservator aflat la guvernare în Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi drept noul său lider, deschizând calea ca aceasta, în vârstă de 64 de ani, să devină prima femeie prim-ministru din istoria țării.

Fosta ministră a securității economice a Japoniei a câștigat în al doilea tur al alegerilor pentru funcția de președinte al Partidului Liberal Democrat.

În al doilea tur al alegerilor pentru funcția de președinte al Partidului Liberal Democrat din Japonia, ea a concurat cu fiul fostului prim-ministru al țării, Junichiro Koizumi, în vârstă de 44 de ani, Shinjiro Koizumi, care avea șanse să devină cel mai tânăr prim-ministru al Japoniei din istoria modernă, relatează Reuters.

Takaichi, fost ministru, prezentatoare TV și pasionată de tobe heavy metal, este una dintre cele mai cunoscute — și controversate — figuri din politica japoneză. Ea reprezintă aripa conservatoare a Partidului Liberal Democrat (PLD), apropiată de fostul lider Shinzo Abe.

Provocări economice și politice

Noua lideră preia partidul într-un moment dificil, marcat de o economie stagnantă, inflație ridicată și salarii care nu țin pasul cu costurile vieții. În plan extern, va trebui să gestioneze o relație complexă cu Statele Unite, precum și să ducă la bun sfârșit un acord comercial privind tarifele convenit anterior cu administrația Trump.

Un alt test major va fi reunificarea partidului, zguduit în ultimii ani de scandaluri și conflicte interne. Luna trecută, premierul Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia după o serie de înfrângeri electorale care au făcut ca PLD să piardă majoritatea în ambele camere ale Parlamentului, notează BBC.

O figură polarizantă

Potrivit profesorului Jeff Kingston, director al Departamentului de Studii Asiatice la Universitatea Temple din Tokyo, este puțin probabil ca Takaichi să reușească să repare diviziunile interne din partid.

„Ea provine din facțiunea dură a PLD, care crede că partidul și-a pierdut sprijinul pentru că s-a îndepărtat de rădăcinile sale de dreapta. Poate recâștiga votanții conservatori, dar cu riscul de a pierde sprijinul public mai larg”, a declarat Kingston pentru BBC.

Takaichi s-a declarat de multe ori admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher, visând să urmeze modelul acesteia. Totuși, unii analiști spun că, în ciuda asemănărilor stilistice, nu este percepută ca o reformatoare socială.

„Se autointitulează Margaret Thatcher a Japoniei, dar, în privința disciplinei fiscale, nu se ridică la același nivel”, a adăugat Kingston. „Și, asemenea lui Thatcher, nu este un lider conciliant. Nu a făcut prea multe pentru a sprijini femeile.”

Poziții conservatoare și moștenirea lui Abe

Takaichi a fost o opozantă constantă a propunerilor legislative care ar permite femeilor să-și păstreze numele de familie după căsătorie, considerând că această practică „subminează tradiția japoneză”. Ea se opune și căsătoriilor între persoane de același sex.

Aflată sub influența politică a regretatului Shinzo Abe, Takaichi a promis să reînvie politica sa economică, cunoscută drept Abenomics — un amestec de cheltuieli bugetare ample și împrumuturi ieftine. În același timp, ea este fermă în chestiunile de securitate și susține revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei.

Vizitele sale frecvente la sanctuarul Yasukuni, unde sunt comemorați soldații japonezi căzuți în război — inclusiv unii condamnați pentru crime de război — au stârnit de-a lungul anilor critici atât pe plan intern, cât și internațional.

Confirmarea în Parlament

Deși este de așteptat ca parlamentul să o confirme în funcție, Takaichi nu va beneficia de o procedură automată, întrucât partidul său nu mai deține majoritatea în niciuna dintre camerele legislativului.

Dacă va fi validată, mandatul ei ar marca un moment istoric pentru Japonia — dar și începutul unei perioade de testare intensă pentru o țară aflată între presiunea reformelor interne și provocările geopolitice din Asia de Est.

