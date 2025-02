Ninsori record în Japonia. În unele zone stratul de zăpadă a ajuns la trei metri VIDEO

Japonia se confruntă cu ninsori record.

În multe locuri, zăpada are peste un metru, în special pe insula Hokkaido din nordul arhipelagului. Două localităţi erau deja sâmbătă chiar sub 3 metri de zăpadă. Transportul este grav perturbat.

Întregul arhipelag a fost cuprins de un val de frig începând de marţi. În Obihiro, pe insula Hokkaido din nordul ţării, au căzut 1,2 metri de zăpadă în doar douăsprezece ore, un record, informează NHK, televiziunea publică a ţării. Imaginile de la HBC, postul de televiziune din Hokkaido, arată maşini care dispar complet sub o pătură albă, iar traficul rutier este grav perturbat.

Meteorologii prognozau că situaţia se va înrăutăţi la sfârşitul săptămânii, când căderile intense de zăpadă urmau să cuprindă aproape jumătate din ţară. În regiunile dinspre Marea Japoniei - de la Hokkaido în nord până la Chugoku în vest - era prognizat din nou un strat de peste un metru de zăpadă.

This is the highest 12-hour snow total ever recorded in Japan. pic.twitter.com/vYgsuwJymt

A record breaking 47 inches (120 cm) of snow fell in just 12 hours, burying Obihiro, Hokkaido.

Cea mai puternică masă de aer rece a sezonului a adus, într-adevăr, sâmbătă ninsori abundente în zonele de pe coasta Mării Japoniei. Zăpada s-a adunat chiar şi în zonele de câmpie din regiunile centrale şi vestice ale ţării, unde de obicei ninge rar. Agenţia Meteorologică Japoneză a anunţat că ninsorile vor continua să cadă până seara, în special pe coasta Mării Japoniei şi în zonele muntoase.

În şase ore, până la ora locală 17.00, căzuseră deja 21 de centimetri de zăpadă în oraşul Kusatsu din prefectura Gunma, 18 centimetri în oraşul Daisen din prefectura Tottori şi 17 centimetri în oraşul Nikko din prefectura Tochigi.

Ninsorile s-au intensificat în prefectura Niigata şi în regiunea Hokuriku în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Acumularea de zăpadă în multe zone a depăşit media sezonieră.

Sâmbătă, la ora locală 17.00, în oraşul Uonuma din prefectura Niigata şi în oraşul Tadami din prefectura Fukushima stratul de zăpadă atinsese deja 3 metri, potrivit NHK.

Norii încărcaţi s-au deplasat, de asemenea, peste zonele plate din regiunile Kinki şi Tokai, unde zăpada este de obicei rară. Până la ora 17.00, stratul de zăpadă avea 13 centimetri în oraşul Sekigahara din prefectura Gifu şi 9 centimetri în oraşul Hikone din prefectura Shiga.

Metropolele Nagoya şi Kyoto au, de asemenea, câţiva centimetri de zăpadă acumulată.

Se aşteaptă ca ninsorile abundente să continue să cadă şi duminică în zonele de pe coasta Mării Japoniei şi în zonele muntoase. Zăpada se poate acumula şi în zonele plate din regiunile Tokai şi Kinki, potrivit previziunilor.

Zăpada va fi însoţită de viscol în întreaga ţară şi marea va fi agitată.

More insane video of the record breaking snow in Obihiro City, Japan, where 85 cm has fallen in just six hours ❄️☃️❄️ pic.twitter.com/lXIcgWTcsc