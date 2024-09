"A trebuit să mă obișnuiesc să-mi scot pantofii". Tot ce și-ar fi dorit să știe o turistă înainte să viziteze Japonia. "M-am simțit ca un copil nepoliticos"

Japonia este o destinație turistică fascinantă, renumită pentru îmbinarea armonioasă dintre tradiție și modernitate. Vizitatorii pot explora temple vechi și grădini zen în orașe precum Kyoto, în timp ce Tokyo impresionează prin tehnologie de ultimă oră, viață de noapte vibrantă și gastronomie inovatoare. Peisajele naturale, de la Muntele Fuji la satele pitorești, completează o experiență culturală unică.

Tricia Patras, o scriitoare din Chicago, a relatat într-un articol publicat de Business Insider experiență trăită când a vizitat această țară.

"Am crezut că sunt un călător respectuos până când am vizitat Japonia. M-am simțit ca un copil nepoliticos și mi-am dorit să fi știut mai bine înainte să plec.

Japonia este considerată a fi o țară politicoasă, care respectă regulile, însă faptul că îi cunoșteam reputația nu m-a pregătit pe deplin pentru călătoria mea recentă."

"Nu eram atât de pregătită pentru Japonia pe cât credeam"

"Fiind o călătoare experimentată, mă consider destul de familiarizată cu normele culturale atunci când vizitez o țară nouă. De exemplu, știu că trebuie să-mi acopăr umerii în Vatican sau să ofer locul meu în autobuz vârstnicilor din Taiwan.

Dar când am călătorit recent din SUA la Tokyo cu prietenii, am constatat că nu eram atât de pregătită pentru Japonia pe cât credeam.

Deși am încercat să țin cont de diferențele culturale și de eticheta locală, am tot greșit. Am primit câteva priviri severe și câteva mustrări blânde care m-au făcut să mă simt ca un copil care nu știa cum să se comporte.

Prin încercări și erori, am învățat reguli pe care aș fi vrut să le știu înainte să plec - și lucruri pe care călătorii ar trebui să le aibă în vedere dacă vizitează Japonia."

Regulile de comportament în tren sunt diferite

"La prima mea călătorie cu metroul japonez, am învățat câteva reguli ale transportului public și cât de strict sunt respectate. De exemplu, mâncatul și băutul în tren sunt privite cu ochi critici. În Chicago, unde circul frecvent, sunt obișnuită să iau câteva guri de apă sau să mănânc gustări rapide în tren. Tehnic nu e permis, dar călătorii o fac atât de des și natural încât pare acceptabil. Însă, când am luat o înghițitură din sticla mea de apă într-un tren din Tokyo, am primit câteva priviri și am realizat imediat că greșisem.

În Japonia, este considerat nepoliticos să mănânci sau să bei în public în timp ce mergi sau stai în picioare. Din nou, acest lucru este diferit față de orașul meu natal, unde este obișnuit să vezi oameni care beau o cafea sau iau o gustare pe drum.

Dar aceste reguli din Japonia sunt, în parte, menite să împiedice oamenii să facă mizerie sau să îi deranjeze pe ceilalți cu un miros nedorit."

"Mesele mele arătau altfel aici decât acasă"

"Mâncarea a fost evenimentul principal în timpul călătoriei mele, dar am descoperit rapid că experiențele culinare erau diferite de cele cu care sunt obișnuită.

La un moment dat, am fost mustrată de un străin pentru că vorbeam - poate prea tare - în timp ce mâncam la un restaurant. Am fost surprinsă, deoarece în SUA mesele sunt folosite în primul rând ca o întâlnire socială și ca un moment de conversație.

Acum știu că, în general, cei care iau masa în Japonia se concentrează pe consumul de alimente în timpul mesei, uneori în tăcere sau vorbind ocazional în liniște.

Tăcerea la masă este considerată ciudată în SUA, dar în Japonia este considerată politicoasă."

"Eticheta japoneză de la cinema m-a inspirat"

"Am mai învățat o regulă tacită în timp ce vedeam un film la cinema. După terminarea filmului, toți cei din jurul meu au rămas așezați până la finalul genericului.

Se pare că acest lucru este oarecum obișnuit în Japonia - este un mod de a-ți arăta respectul față de toți oamenii care au lucrat la film.

În America, suntem adesea atât de grăbiți încât uităm să îi apreciem pe cei care au muncit din greu pentru ca noi să avem parte de lucrurile care ne plac."

"A trebuit să mă obișnuiesc să-mi scot pantofii"

"În timpul călătoriei mele, m-am obișnuit, de asemenea, să mă descalț la intrarea în anumite spații comune, cum ar fi hotelul.

În multe case americane, ne descălțăm pentru a păstra casa curată sau pentru a arăta că ne simțim confortabil într-un loc. În cultura japoneză, scoaterea pantofilor nu are legătură doar cu confortul, ci și cu curățenia și respectul."

"Mi-a reamintit cât de important este să fiu o turistă respectuoasă"

"Deși am întâmpinat unele dificultăți în a învăța pe parcurs, la finalul călătoriei m-am simțit mult mai conștientă de sine și am avut o experiență fabuloasă.

Eticheta și ceea ce este considerat politicos variază în întreaga lume, așa că este important să cercetați cum să fiți respectuoși în orice loc pe care îl vizitați", a concluzionat turista.

