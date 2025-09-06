Viitorul Împărat al Japoniei a ajuns la vârsta majoratului. Ceremonie tradițională de încoronare la palat, prima după 40 de ani VIDEO

Prințul Hisahito al Japoniei, al doilea în linia de succesiune la tron, a participat sâmbătă la o ceremonie de majorat. Aceasta marchează intrarea sa ca adult în Familia Imperială.

„Kakan-no-Gi”, sau ceremonia de purtare a coroanei, a avut loc la Palatul Imperial ca parte a ceremoniei de majorat.

Prințul a intrat în Marea Sală Shunju-no-Ma înainte de ora 10:00, scrie televiziunea publică japoneză NHK.

El a stat pe un scaun special în timp ce împăratul Naruhito, împărăteasa Masako și părinții săi priveau.

Un asistent imperial i-a pus pe cap o coroană oferită de împărat.

Un oficial al Agenției Casei Imperiale i-a legat apoi o curea din hârtie washi japoneză sub bărbie. Sunetul curelei tăiate cu foarfecele se auzea în camera liniștită.

Prințul s-a îndreptat apoi spre împărat, împărăteasă, prinț moștenitor și prințesă moștenitoare (părinții lui) și și-a exprimat recunoștința și determinarea ca membru adult al familiei imperiale.

Aceasta a fost prima ceremonie de majorat pentru un membru masculin al familiei imperiale în ultimii 40 de ani. Ultima dată când a avut loc a fost pentru tatăl său, prințul Akishino, fratele mai mic al monarhului nipon.

Ulterior, prințul Hisahito a primit de la unchiul său, Împăratul, Ordinul Crizantemei, cel mai important ordin japonez.

Ads

„În primul rând, sunt ușurat că Ceremonia de Majorat a decurs fără probleme. Aș dori să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de familia mea și față de toți cei care au avut grijă de mine până acum. De acum înainte, voi fi conștient de rolul meu de membru adult al Familiei Imperiale și voi face tot posibilul să-mi îndeplinesc rolul de membru al Familiei Imperiale.” a declarat prințul Hisahito în fața presei japoneze.

Japonia are cea mai veche monarhie din lume, cu o istorie neîntreruptă de peste 2600 de ani. Aceeași familie a domnit mereu pe tronul Crizantemei, actualul Împărat fiind al 126-lea monarh. Femeile nu pot domni în Japonia. Împăratul Naruhito are un singur copil, o fiică, așa că moștenitorii săi direcți sunt fratele mai mic, prințul Akishino, și nepotul, prințul Hisahito, care a împlinit astăzi, 6 septembrie, vârsta de 19 ani.

Ads