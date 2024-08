O româncă stabilită în Japonia vorbește despre viața în orașul cu cele mai multe sinucideri: "Oamenii muncesc mult, sunt obosiți, cei care au probleme le ţin reprimate"

Anda Ungur, o tânără de 24 de ani din Oradea, a găsit în Japonia nu doar o destinație profesională, ci și un loc unde pasiunea și efortul sunt apreciate. De cinci ani locuiește în Tokyo, unde regulile stricte și respectul pentru muncă și educație sunt norme esențiale ale societății, arată eBihoreanul.

Anda, care a fost fascinată de cultura japoneză încă din copilărie, spune că în Japonia „nimeni nu îmi spune că e ciudat să te străduieşti”, ceea ce o face să se simtă acasă.

De la o vârstă fragedă, Anda a fost captivată de cultura japoneză. A învățat limba japoneză de la 13 ani, singură, până când părinții ei au decis să angajeze profesori pentru a-i sprijini dorința de a învăța. La 15 ani, Anda a trecut examenul de atestare a cunoștințelor de limba japoneză nivel M2 și a obținut și certificatul de nivel M1, considerat cel mai avansat. „Mie îmi plăcea să învăţ, aşa, în general. Îmi plăcea nu doar japoneza, ci şi engleza, matematica. Am şi avut de tras pentru asta, căci copiii mă considerau o ciudată”, își amintește Anda.

După absolvirea Colegiului Național Emanuil Gojdu în 2018, Anda a decis să urmeze pasiunea pentru limba japoneză, înscriindu-se la Universitatea din București. Totuși, ambiția ei a dus-o și mai departe: a aplicat pentru o bursă oferită de guvernul japonez, câștigând-o și primind oportunitatea de a studia la Facultatea de Economie și Management a Universității Hitotsubashi din Tokyo. „Au fost examene de japoneză, matematică şi engleză, apoi şi un interviu. Am fost singura care a obţinut bursa în acel an”, spune Anda.

Deși bursa îi acoperea integral costurile de școlarizare, mâncare, cazare și utilități, Anda a ales să locuiască în chirie și să lucreze part-time pentru a-și susține cheltuielile. A lucrat ca traducătoare la Ambasada României și ca profesoară de limba engleză la o școală privată.

„În Japonia profesorii de la şcolile de stat nu pot să-şi pregătească elevii suplimentar, este interzis. Pentru asta există unităţi de învăţământ private, unde copiii merg după program. Unii fac pregătire de la vârste fragede, ca să aibă un avantaj şi să ajungă la şcoli mai bune. Am avut un elev de 4 ani care dimineaţa mergea la grădiniţă, apoi avea alte cursuri, iar seara venea să facă engleză, de trei ori pe săptămână. Câteodată era atât de obosit încât adormea la oră”, își amintește Anda.

În anul al treilea de facultate, când studenții japonezi sunt obligați să își caute locuri de muncă, Anda a aplicat pentru un post la PricewaterhouseCoopers (PwC), una dintre cele mai mari firme de consultanță și audit din lume. A fost acceptată într-un concurs cu 30.000 de candidați pentru circa 1.000 de posturi disponibile. „Au fost 30.000 de candidaţi pentru circa 1.000 de posturi scoase la concurs, iar eu am fost printre cei acceptaţi”, spune Anda cu mândrie.

După absolvirea facultății, Anda a rămas în Japonia și lucrează la PwC ca auditor financiar debutant specializat pe companii financiar-bancare. Chiar dacă salariul de 400.000 yeni (aproximativ 12.000 lei) este decent, Anda recunoaște că economia Japoniei este afectată de recesiune și prețurile cresc. „De pildă, pentru medic. Aici statul decontează numai 70% din valoarea serviciilor medicale, restul îl plăteşti tu”, explică Anda, care își gestionează cu grijă finanțele.

În ciuda dificultăților întâmpinate, Anda este hotărâtă să rămână în Japonia. Admiră mâncarea japoneză, curățenia, simțul civic al oamenilor și respectul față de natură. „În Japonia există puţine coşuri de gunoi pe străzi. Ambalajele le duci acasă. Nu se fumează decât în locuri amenajate. În fiecare oraş, la orele când copiii ies de la şcoală, sunt anunţuri pentru şoferi, să conducă cu prudenţă. Pe toate străzile sunt benzi ajutătoare pentru nevăzători, în staţiile pentru mijloacele de transport persoanele cu dizabilităţi primesc ajutor să urce şi să coboare”, spune Anda, descriind aspectele care îi fac plăcere în viața de zi cu zi din Japonia.

De asemenea, Anda a învățat să trateze problemele cu responsabilitate și să pună pasiune în tot ce face, chiar și în cele mai mărunte sarcini. A descoperit și că barierele culturale pot fi depășite și a întâlnit marea iubire.

Cu toate acestea, viața în Japonia nu este lipsită de dificultăți. Anda a avut dificultăți de adaptare, inclusiv în relația cu prietenul ei japonez, care are o personalitate mai rigidă. „Suntem împreună încă din primul an de facultate. Nu spunea niciodată dacă îl supără ceva, dacă îi place sau nu. Am fost mult timp supărată, dar cu timpul mi-a trecut”, mărturisește Anda.

Reprimarea frustrărilor și a emoțiilor este o problemă în Japonia, unde există una dintre cele mai mari rate de sinucideri din lume.

„Viaţa e agitată şi stresantă, mai ales în Tokyo. Oamenii muncesc mult, sunt obosiţi, cei care au probleme le ţin reprimate. Se ajunge la depresii, la probleme grave, sinucideri... În staţiile de metrou sunt peste tot panouri de protecţie, tocmai pentru ca cei cu gânduri negre să nu se poată arunca sub tren”, spune Anda, reflectând asupra aspectelor mai întunecate ale vieții în capitala Japoniei.

În ciuda acestor provocări, Anda este determinată să-și continue viața în Japonia, unde a învățat să aprecieze responsabilitatea și pasiunea în tot ceea ce face.

