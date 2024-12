Cum arată viața unei românce în Japonia. Unele prețuri, mai mici ca în țara noastră: ”Cu un salariu minim poți trăi decent aici. Nu se moare de foame”

Anca Baciu, o româncă stabilită în Japonia de ani, vorbește despre experiența trăită în Țara Soarelui Răsare. Aceasta trăiește astăzi visul său din copilărie, fiind extrem de încântată de alegerea făcută. Ea a explicat că viața este extrem de diferită acolo față de România, așadar nu s-ar mai întoarce înapoi de unde a plecat. Nu în ultimul rând Anca a precizat și care sunt costurile din Japonia.

Anca, care a fost fascinată de cultura japoneză încă din copilărie, spune că știa că într-o zi va reuși să se mute acolo. Românca nu regretă deloc alegerea, ba din contră, se bucură zilnic de disciplină și de o țară extrem de diferită de România.

„De când mă știu, am știut că vreau să mă mut în Japonia. Cred că aveam 5 sau 6 ani când am început să mă uit la animeuri. Oricât de clișeic ar suna, Naruto m-a învățat ce înseamnă să fii motivat, să muncești pentru visurile tale, chiar și atunci când ești singur și nimeni nu crede în tine. La fel ca el, am crescut fără părinți, fără prieteni și am îndurat mult bullying violent în partea colegilor. Poate că tocmai de aceea mi-a fost ușor să plec. Acum, locuind în Japonia, viața mea s-a schimbat în bine. Cea mai mare diferență dintre România și Japonia cred că stă în cultură, în disciplina și colectivismul japonez. Există o expresie în japoneză `ki o tsukau`, care s-ar traduce literal `a-ți folosi sufletul`. În esență, înseamnă să fii atent la sentimentele celor din jur”, a declarat Anca Baciu, pentru Ziare.com.

Așadar, aceasta spune că oriunde te-ai afla, oamenii sunt mai preocupați de a nu-i deranja pe ceilalți decât de propriul confort, fiind un mecanism tăcut care face ca societatea să funcționeze armonios, fără tensiuni inutile. De altfel, românca a explicat că în Japonia se simte acasă, fiind aici încă din anul 2019.

”M-am integrat din prima zi, de parcă aici a fost locul meu dintotdeauna. Pentru prima oară, viața mea a avut un curs natural, așa cum ar fi trebuit să fie mereu. Mi-am făcut prieteni, m-am integrat într-o comunitate și, în cele din urmă, mi-am găsit locul în societate”, a spus femeia.

Ce salarii sunt în Japonia și cum arată traiul acolo

Momentan nu are un job stabil, însă Anca își câștigă zilnic existența din altceva, fiind plecată acolo alături de fiul său. Faptul că a învățat să vorbească și să scrie fluent în limba japoneză a ajutat-o foarte mult, uneori realizând tot felul de traduceri. Cât despre salarii, aceasta a precizat că diferă foarte mult, însă acolo, chiar și cu un venit mediu, traiul este unul decent.

”Nu mă văd lucrând într-o corporație. În fiecare zi fac altceva. Poate părea riscant, dar funcționează destul de bine. Reușesc să am grijă de mine, de fiul meu și de animalul nostru de compania. Nu îmi permit vacanțe de lux, dar duc un trai decent. Lucrez foarte mult în mediul online. Am mai multe surse de venit: un venit pasiv din TikTok, altul din traduceri freelence și câștig și din design. În prezent sunt ucenic la un studio de tatuaje din orașul meu. Pe viitor vrea să devin tatuator și să am propriul salon. Cât despre salariile din Japonia, nu pot să ofer o sumă exactă. Depinde de profesie, experiență, vârstă și zonă. Ce pot spune sigur este că și un salariu mediu, care e 515.000 yeni, respectiv 15714,81 lei, poți trăi decent aici. Nu se moare de foame. Cred că și înainte traiul era destul de convenabil”, a adăugat românca.

De exemplu, salariul mediu acordat în Tokyo pentru un dezvoltator de software este de 4,402,832 yen (134.317,11 lei), iar pentru un inginer de software senior, este de 7,580,152 yen (231.247,55 lei), potrivit in.talent.com. Este vorba de venitul anual, nu lunar.

De asemenea, în domeniul farmaceutic salariul pornește de la 2,404,238 yen (73.346,04 lei), iar în ospitalitate de la 2,535,000 yen (77.335,19 lei).

Totodată, românca a dezvăluit cam care ar fi costurile pe care le are departe de România, în Țara Soarelui Răsare. Acolo, yenul a scăzut atât de mult încât cineva ca ea, care câștigă un venit în dolari, poate duce o viață confortabilă.

”Prețurile la mâncare și utilități mi se par similare cu cele din România. Spre exemplu pâinea se vinde la felie, costă în jur de 120-200¥ (3,66 - 6,10 lei) una întreagă, iaurtul este în jur de 130-150 ¥ (3,96 -4,57 lei) un set de 4 bucăți, o duzină de ouă costă 260 ¥ (7,93 lei), cele mai ieftine. În schimb, chiriile s-ar putea să fie chiar mai ieftine aici. Japonia oferă mult opțiuni de locuințe accesibile, așa că, paradoxal cheltuielile pentru cazare nu sunt cele care îmi golesc portofelul. Electricitatea este mai scumpă. Eu plătesc în jur de 15,000 ¥ (457,60 lei) electrica și gazele împreună, 7000 ¥ (213,55 lei) apa, 10,000 ¥ (305,07 lei) wifiul și 4000 ¥ (122,03 lei) la telefon”, spune Anca.

Sunt sau nu mai relaxați japonezii ca românii

Întrebată fiind despre temperamentul japonezilor, Anca a răspuns că ei nu sunt deloc calmi, ba din contră, trăiesc într-o continuă agitație.

”Nu ai cum să fii relaxat într-o societate colectivistă. Un cuvânt în japoneză care îmi place și cred că definește foarte bine Japonia este „kichinto”, care înseamnă ”cu acuratețe”, sau ”corect, precis”. Totul, de la infrastructură la educație, este realizat cu o atenție meticuloasă. Nu există loc pentru relaxare într-un astfel de sistem. Dar eu sunt destul de relaxată. România și Japonia sunt 2 lumi complet diferite. E ca și cum aș încerca să-i predau fiului meu de 2 ani care încă nu știe să scrie sau să citească. Cred că mai întâi ar trebui să învățăm noțiunile de bază ale societății și abia apoi să ne inspirăm din economiile de top ale lumii”, a conchis Anca.

