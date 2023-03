Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că va participa prin videoconferinţă la summitul G7 prevăzut să aibă loc în luna mai la Hiroshima, Japonia, relatează AFP.

"Am acceptat invitaţia (...) şi voi participa la summitul G7 la Hiroshima într-un format online", a declarat Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă la Kiev alături de premierul japonez Fumio Kishida, în vizită în Ucraina.

Premierul Fumio Kishida s-a deplasat marţi la Bucea, oraş-martir situat lângă Kiev, devenit simbol al atrocităţilor ocupaţiei ruse, în cadrul primei sale vizite "istorice" în Ucraina. Kishida a devenit primul prim-ministru nipon care s-a deplasat într-o zonă de război după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Vizita sa intervine într-un moment în care preşedintele chinez Xi Jinping se află la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin, având drept punct central al discuţiilor invazia rusă în Ucraina.

Volodymyr Zelenskyy published a video of the meeting with the Prime Minister of #Japan Fumio Kishida today in #Kyiv

"I am pleased to welcome to Kyiv Prime Minister of Japan Fumio Kishida - a truly powerful defender of the international order and a longtime friend of #Ukraine.… pic.twitter.com/weodEhBaaM